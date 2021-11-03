Внутренне перемещенные лица смогут оформить помощь на покрытие расходов на проживание через "Дію" – Кабмин

"Для получения услуги больше не нужно будет повторно предоставлять справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц, ведь это будет происходить благодаря синхронизации портала "Дія" с информационными системами Минсоцполитики", – сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

По его словам, решение "избавит тысячи людей от необходимости тратить свое время на очереди в кабинетах и лишние бюрократические процедуры".