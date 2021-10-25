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"Мы ничего не можем сделать". В мэрии Харькова заявили, что люди не хотят покидать аварийный модульный городок

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Модульный городок в Харькове построили в 2015 году
Модульный городок в Харькове построили в 2015 году
Фото: city.kharkov.ua

Жители модульного городка для внутренне перемещенных лиц в Харькове, который Офис омбудсмена Украины признал непригодным для жизни, отказываются его покидать. Об этом 25 октября во время брифинга сказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, сообщило Общественное.

"Мы ничего не можем сделать. Люди знают, что городок непригоден для проживания, люди знают, что это нежилые помещения. Они даже готовы написать расписку, что если что-то случится, что-то рухнет, мы не будем отвечать, но никто с них такой расписки не брал", –  сказала чиновница.

Она добавила, что насильно людей выселять не будут. По словам Горбуновой-Рубан, власти города поддерживают коммуникации в модульном городке, ремонтируют "то, что можно отремонтировать".

"Это же монолитные металлические блоки, там трудно что-то отремонтировать. Люди знают о состоянии этих контейнеров, но не хотят оставлять городок, он в хорошем месте, есть привязка к детсадам и школам", – пояснила вице-мэр.

Горбунова-Рубан рассказала, что некоторые жители модульного городка ездят на оккупированные территории Украины.

"Могут там находиться 60 суток, на 59-е сутки они появляются, регистрируются, проплачивают свое проживание, вновь туда едут. Есть миграция такая – люди не хотят терять с нами контакты, статус временно перемещенного лица", – уточнила она.

Контекст:

Модульный городок из одноэтажных построек на проспекте Льва Ландау в Харькове был возведен в 2015 году. 23 октября Офис омбудсмена Украины заявил, что состояние помещений "не только непригодно, но и опасно для проживания".

Срок эксплуатации помещений модульного городка закончился в 2017 году, но сегодня в нем проживают 175 человек, из которых 75 детей и 26 человек с инвалидностью (шесть из них – дети).

Теги: Украина, Харьков, переселенцы, омбудсмен
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