ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Дело MH17. Австралия и Нидерланды обратились в Международную организацию гражданской авиации и потребовали от РФ компенсацию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ICAO может признать Россию виновной в нарушении Чикагской конвенции
ICAO может признать Россию виновной в нарушении Чикагской конвенции
Фото: depositphotos.com

Австралия и Нидерланды инициировали разбирательство против России в Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Австралии 14 марта.

"С мая 2018 года мы утверждаем, что Российская Федерация несет ответственность в соответствии с международным правом за сбитие рейса MH17. Сегодняшние совместные действия Австралии и Нидерландов являются крупным шагом вперед в борьбе обеих стран за правду, справедливость и ответственность за этот ужасный акт насилия", – сказано в заявлении.

В ведомстве сообщили, что в 2020 году Россия в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса с Австралией и Нидерландами по делу MH17 и "отказалась вернуться за стол переговоров, несмотря на неоднократные просьбы". 

В ведомстве объяснили, что этот новый процесс является дополнением к судебному процессу, который продолжается над четырьмя обвиняемыми в Нидерландах.

"Неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину и эскалация ее агрессии подчеркивают необходимость продолжать наши постоянные усилия по привлечению России к ответственности за ее вопиющие нарушения международного права и Устава ООН, включая угрозы суверенитету и воздушному пространству Украины. Хотя мы не можем заглушить горе тех, чьи близкие погибли в результате действий России, правительство Австралии приложит все возможные усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности, чтобы этот ужасный акт больше никогда не повторился", – сказано в заявлении. 

Обе страны во время процесса в ICAO будут полагаться на "неопровержимые доказательства", что установка "Бук", из который сбили самолет, была доставлена из России в Украину и находилась в районе, который контролировали пророссийские сепаратисты, что ракета "могла быть запущена только обученным российским экипажем или по крайней мере кем-то, кто действовал по его указанию", и что вскоре после пуска ракетный комплекс был возвращен в Россию. 

На пресс-конференции 14 марта генеральный прокурор Австралии Микаэлия Кэш заявила, что право голоса России в ICAO должно быть приостановлено, сообщил канал ABC

По ее мнению, ICAO как "единственный орган, обладающий юрисдикцией для решения этого вопроса", должна привлечь Россию к ответственности. Кэш призвала организацию "приказать сторонам немедленно начать добросовестные переговоры для скорейшего решения вопросов о полном возмещении ущерба, причиненного нарушением со стороны России".

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский заявили, что отказываются давать показания по этому делу. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Суд может огласить приговор в конце 2022 года

В ноябре 2021 года стало известно, что Нидерланды готовят новую процедуру против России из-за сбитого малайзийского самолета. СМИ предполагали, что это может быть обращение в ICAOICAO может признать Россию виновной в нарушении Чикагской конвенции, подписанной в 1944 году 52 государствами, которая предписывает обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Австралия, Нидерланды, авиакатастрофа, Boeing 777, MH17, война России против Украины, ICAO
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
  Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео
  Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (51171)
2
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (24896)
3
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (21842)
4
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (21734)
5
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (20714)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (17842)
7
Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали (12891)
8
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера (8602)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS