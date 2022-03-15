Дело MH17. Австралия и Нидерланды обратились в Международную организацию гражданской авиации и потребовали от РФ компенсацию

"С мая 2018 года мы утверждаем, что Российская Федерация несет ответственность в соответствии с международным правом за сбитие рейса MH17. Сегодняшние совместные действия Австралии и Нидерландов являются крупным шагом вперед в борьбе обеих стран за правду, справедливость и ответственность за этот ужасный акт насилия", – сказано в заявлении.
В ведомстве сообщили, что в 2020 году Россия в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса с Австралией и Нидерландами по делу MH17 и "отказалась вернуться за стол переговоров, несмотря на неоднократные просьбы".
В ведомстве объяснили, что этот новый процесс является дополнением к судебному процессу, который продолжается над четырьмя обвиняемыми в Нидерландах.
"Неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину и эскалация ее агрессии подчеркивают необходимость продолжать наши постоянные усилия по привлечению России к ответственности за ее вопиющие нарушения международного права и Устава ООН, включая угрозы суверенитету и воздушному пространству Украины. Хотя мы не можем заглушить горе тех, чьи близкие погибли в результате действий России, правительство Австралии приложит все возможные усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности, чтобы этот ужасный акт больше никогда не повторился", – сказано в заявлении.
Обе страны во время процесса в ICAO будут полагаться на "неопровержимые доказательства", что установка "Бук", из который сбили самолет, была доставлена из России в Украину и находилась в районе, который контролировали пророссийские сепаратисты, что ракета "могла быть запущена только обученным российским экипажем или по крайней мере кем-то, кто действовал по его указанию", и что вскоре после пуска ракетный комплекс был возвращен в Россию.
На пресс-конференции 14 марта генеральный прокурор Австралии Микаэлия Кэш заявила, что право голоса России в ICAO должно быть приостановлено, сообщил канал ABC.
По ее мнению, ICAO как "единственный орган, обладающий юрисдикцией для решения этого вопроса", должна привлечь Россию к ответственности. Кэш призвала организацию "приказать сторонам немедленно начать добросовестные переговоры для скорейшего решения вопросов о полном возмещении ущерба, причиненного нарушением со стороны России".
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Гиркин и Дубинский заявили, что отказываются давать показания по этому делу. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.
Суд может огласить приговор в конце 2022 года.
В ноябре 2021 года стало известно, что Нидерланды готовят новую процедуру против России из-за сбитого малайзийского самолета. СМИ предполагали, что это может быть обращение в ICAO. ICAO может признать Россию виновной в нарушении Чикагской конвенции, подписанной в 1944 году 52 государствами, которая предписывает обеспечивать безопасность гражданской авиации.