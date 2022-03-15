Дело MH17. Австралия и Нидерланды обратились в Международную организацию гражданской авиации и потребовали от РФ компенсацию

"С мая 2018 года мы утверждаем, что Российская Федерация несет ответственность в соответствии с международным правом за сбитие рейса MH17. Сегодняшние совместные действия Австралии и Нидерландов являются крупным шагом вперед в борьбе обеих стран за правду, справедливость и ответственность за этот ужасный акт насилия", – сказано в заявлении.

В ведомстве сообщили, что в 2020 году Россия в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса с Австралией и Нидерландами по делу MH17 и "отказалась вернуться за стол переговоров, несмотря на неоднократные просьбы".

В ведомстве объяснили, что этот новый процесс является дополнением к судебному процессу, который продолжается над четырьмя обвиняемыми в Нидерландах.

"Неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину и эскалация ее агрессии подчеркивают необходимость продолжать наши постоянные усилия по привлечению России к ответственности за ее вопиющие нарушения международного права и Устава ООН, включая угрозы суверенитету и воздушному пространству Украины. Хотя мы не можем заглушить горе тех, чьи близкие погибли в результате действий России, правительство Австралии приложит все возможные усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности, чтобы этот ужасный акт больше никогда не повторился", – сказано в заявлении.

Обе страны во время процесса в ICAO будут полагаться на "неопровержимые доказательства", что установка "Бук", из который сбили самолет, была доставлена из России в Украину и находилась в районе, который контролировали пророссийские сепаратисты, что ракета "могла быть запущена только обученным российским экипажем или по крайней мере кем-то, кто действовал по его указанию", и что вскоре после пуска ракетный комплекс был возвращен в Россию.

На пресс-конференции 14 марта генеральный прокурор Австралии Микаэлия Кэш заявила, что право голоса России в ICAO должно быть приостановлено, сообщил канал ABC.

По ее мнению, ICAO как "единственный орган, обладающий юрисдикцией для решения этого вопроса", должна привлечь Россию к ответственности. Кэш призвала организацию "приказать сторонам немедленно начать добросовестные переговоры для скорейшего решения вопросов о полном возмещении ущерба, причиненного нарушением со стороны России".