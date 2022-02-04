Венедиктова надеется, что Гаагский суд озвучит приговор по делу МН17 до конца года

В 2021 году Венедиктова возглавила национальный состав следственной группы по делу МН17 Фото: gp.gov.ua

В 2021 году Венедиктова возглавила национальный состав совместной следственной группы по делу МН17, в которую от Украины входят четыре представителя прокуратуры и 12 следователей.

"Дело MH17 очень важно для Украины и всего цивилизованного мира. Оно является маркером успеваемости мирового правосудия, и мы надеемся, что до конца этого года мировое сообщество получит справедливый приговор окружного суда Гааги по делу о четырех подозреваемых в крушении рассматриваемого самолета. Мы очень благодарны за уровень поддержки, который Украина получает от международных партнеров. Задание украинской прокуратуры – вместе с коллегами из других стран установить истину и всех причастных", – заявила Венедиктова.