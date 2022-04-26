Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z

В публикации отмечается, что после нападения России на Украину представители украинской киноиндустрии обратились к организаторам кинофестиваля с протестом по поводу названия этой картины, поскольку символ Z является символом российской агрессии против украинцев.

В комментарии изданию Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине. Он также отметил, что его решение о переименовании поддержали все команды по производству, дистрибуции, продвижению и презентациям.