Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z

В публикации отмечается, что после нападения России на Украину представители украинской киноиндустрии обратились к организаторам кинофестиваля с протестом по поводу названия этой картины, поскольку символ Z является символом российской агрессии против украинцев.
В комментарии изданию Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине. Он также отметил, что его решение о переименовании поддержали все команды по производству, дистрибуции, продвижению и презентациям.
Открытие 75-го Каннского фестиваля состоится 17 мая.
Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).
В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного годовщине аннексии Крыма Россией.
В конце марта Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №7220, который предлагает ввести уголовное наказание за использование символики Z, V и O. В пояснительной записке к законопроекту депутаты назвали эти символы "свастикой XXI века". Их использования в качестве поддержки войны предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.