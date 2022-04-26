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26 апреля, 2022
 
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Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z

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Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название фильма, тем самым продемонстрировав поддержку Украине.
 Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название фильма, тем самым продемонстрировав поддержку Украине.
Фото: ЕРА

Французский режиссер Мишель Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который будет открывать Каннский кинофестиваль. картина будет называться Сut ("Режь"). Об этом сообщает издание Le Figaro.

В публикации отмечается, что после нападения России на Украину представители украинской киноиндустрии обратились к организаторам кинофестиваля с протестом по поводу названия этой картины, поскольку символ Z является символом российской агрессии против украинцев. 

В комментарии изданию Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине. Он также отметил, что его решение о переименовании поддержали все команды по производству, дистрибуции, продвижению и презентациям. 

Контекст:

Открытие 75-го Каннского фестиваля состоится 17 мая. 

Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного годовщине аннексии Крыма Россией.

В конце марта Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №7220, который предлагает ввести уголовное наказание за использование символики  Z, V и O. В пояснительной записке к законопроекту депутаты назвали эти символы "свастикой XXI века". Их использования в качестве поддержки войны предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Теги: кино, Каннский кинофестиваль, война России против Украины
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