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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Двое рашистов насиловали однолетнего мальчика, он умер". Из деоккупированных городов и сел Харьковской области массово сообщают об изнасилованиях

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По словам Денисовой, за минувшие сутки на телефон линии психологической помощи омбудсмена поступило 56 сообщений о сексуальных преступлениях оккупантов
По словам Денисовой, за минувшие сутки на телефон линии психологической помощи омбудсмена поступило 56 сообщений о сексуальных преступлениях оккупантов
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Жители деоккупированных городов и сел Харьковской области массово сообщают о случаях изнасилования российскими военными. Об этом 13 мая сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Каждый день на телефон линии психологической помощи уполномоченного поступают сообщения о сексуальных преступлениях рашистов, от которых стынет кровь. Зверства российских солдат не имеют предела", – написала Денисова.

Она уточнила, что больше всего звонков от жертв насилия и их родственников в последнюю неделю поступает из городов и сел Харьковской области, которые освободили Вооруженные силы Украины.

"Вчера только за один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, из них восемь – изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет", – отметила омбудсмен.

По ее словам, за последние сутки всего было получено 56 звонков.

"Тройняшки девяти лет, девочки. Изнасилованы рашистами, получили тяжкие травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм… Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой… Однолетнего мальчика насиловали двое, умер… Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива… Изнасилованы мужчины 67 и 78 лет. Ужас и ярость переполняют!" – рассказала Денисова.

Она подчеркнула, что оккупанты совершают геноцид украинского народа с особой жестокостью.

"Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, морали цивилизованного мира! Обращаюсь к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты геноцида украинского народа. Я призываю наших партнеров во всем мире усиливать санкционное давление на РФ, передавать Украине наступательное оружие, приобщаться к расследованию преступлений рашистов в нашем государстве! Враг должен быть остановлен, а все причастные к зверствам в Украине – предстать перед судом!" – резюмировала омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Офис омбудсмена постоянно получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: Россия, Украина, Людмила Денисова, Вооруженные силы Украины, изнасилование, Изюм, Харьковская область, геноцид, жертвы, война России против Украины, насилие, российские военные, российские оккупанты
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