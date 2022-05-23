Денисова: Мы зафиксировали преступления оккупантов относительно 87 тыс. украинцев

"Я и мой офис работаем в круглосуточном режиме, 24 на 7. У нас есть телефонная горячая линия, на которую звонят наши граждане, и таких уже более 44 тыс. – позвонивших. Мы зафиксировали преступления, совершенные относительно 87 тыс. человек", – сказала она.

Омбудсмен отметила, что в ее офисе также работает горячая линия для психологической поддержки, и, слушая людей, которые выражают желание покончить жизнь самоубийством, не выдерживают психологи.

"Это открывает тактику войны россиян. Они просто систематически везде с почти кричащей жестокостью совершают изнасилования и другое сексуальное насилие. [...] Почему они это делают? Они делают, чтобы мы, наши женщины, не имели никогда возможности уже рожать детей или не хотели этого делать. Это означает, что это геноцид украинского народа. Потому что нет детей – нет нации, нет Украины", – объяснила Денисова.

Она подчеркнула, что "крайне важно, чтобы мир понимал это".

Война России против Украины. Главное (обновляется)