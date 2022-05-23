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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова: Мы зафиксировали преступления оккупантов относительно 87 тыс. украинцев

Денисова считает, что действия оккупантов являются геноцидом украинцев
Денисова считает, что действия оккупантов являются геноцидом украинцев
Фото: Офіс Омбудсмана України / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила 23 мая в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что на горячую линию в ее офисе позвонили более 44 тыс. пострадавших от преступлений оккупантов. Трансляция ведется на YouTube-странице Victor Pinchuk Foundation.

"Я и мой офис работаем в круглосуточном режиме, 24 на 7. У нас есть телефонная горячая линия, на которую звонят наши граждане, и таких уже более 44 тыс. – позвонивших. Мы зафиксировали преступления, совершенные относительно 87 тыс. человек", – сказала она.

Омбудсмен отметила, что в ее офисе также работает горячая линия для психологической поддержки, и, слушая людей, которые выражают желание покончить жизнь самоубийством, не выдерживают психологи.

"Это открывает тактику войны россиян. Они просто систематически везде с почти кричащей жестокостью совершают изнасилования и другое сексуальное насилие. [...] Почему они это делают? Они делают, чтобы мы, наши женщины, не имели никогда возможности уже рожать детей или не хотели этого делать. Это означает, что это геноцид украинского народа. Потому что нет детей – нет нации, нет Украины", – объяснила Денисова.

Она подчеркнула, что "крайне важно, чтобы мир понимал это".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

О половых преступлениях российской армии против мирного населения сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

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