Оккупанты заставляют украинских военнопленных собирать тела погибших – Денисова

Захватчики утверждают, что тела украинских военных будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними Фото: ЕРА

"Взятых в плен украинских военных захватчики отправляют на территории временно оккупированной Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших сослуживцев. Соответствующий видеоролик был опубликован одним из пропагандистских российских Telegram-каналов", – говорится в сообщении.

По данным Денисовой, украинских военных оккупанты заставляют отвечать, что якобы работают они на добровольной основе.

Оккупанты утверждают, что тела украинских воинов будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними, сообщила омбудсмен.

"Используя труд украинских военнопленных, оккупанты нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, снимая пропагандистские видео, захватчики нарушают статью 13 конвенции, в которой говорится о гуманном обращении с военнопленными, которые всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или запугивания, а также от обид и интереса публики", – подчеркнула Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)