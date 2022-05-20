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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют украинских военнопленных собирать тела погибших – Денисова

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Захватчики утверждают, что тела украинских военных будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними
Захватчики утверждают, что тела украинских военных будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними
Фото: ЕРА

Российские оккупанты заставляют украинских военнослужащих собирать на территории Луганской области тела своих сослуживцев. Об этом 20 мая сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Взятых в плен украинских военных захватчики отправляют на территории временно оккупированной Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших сослуживцев. Соответствующий видеоролик был опубликован одним из пропагандистских российских Telegram-каналов", – говорится в сообщении.

По данным Денисовой, украинских военных оккупанты заставляют отвечать, что якобы работают они на добровольной основе.

Оккупанты утверждают, что тела украинских воинов будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними, сообщила омбудсмен.

"Используя труд украинских военнопленных, оккупанты нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, снимая пропагандистские видео, захватчики нарушают статью 13 конвенции, в которой говорится о гуманном обращении с военнопленными, которые всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или запугивания, а также от обид и интереса публики", – подчеркнула Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.

1 мая Денисова сообщала, что украинцы возвращаются из российского плена с тяжелыми ранениями, сепсисом, ампутациями от обморожений.

Теги: Украина, Луганская область, война, Людмила Денисова, военные, плен, пленные, омбудсмен, война России против Украины, украинец, военнослужащий, погибшие, российские оккупанты
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