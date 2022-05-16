Оккупанты ввели процедуру "фильтрации" в каждом временно оккупированном украинском городе – Денисова

По данным правозащитных организаций, принудительную фильтрацию прошли уже более 37 тыс. граждан Украины Фото: ЕРА

Отмечается, что, по данным партнерских правозащитных организаций, принудительную фильтрацию прошли уже более 37 тыс. граждан Украины. Сейчас эту процедуру также проходят люди, принудительно депортированные в Россию.

"Для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев фильтрация становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают", – говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, действия российских оккупационных властей – "это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации".

"Идеи "неполноценности" украинского народа, второсортности, искусственности украинской государственности – составляющие украиноненавистнической идеологии, которую годами взращивала российская пропаганда и которой сегодня политическое и военное руководство России оправдывает уничтожение украинцев", – подчеркнула Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что любое физическое или моральное принуждение гражданского населения, в частности с целью получения каких-либо сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

"Согласно ст. 32 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, запрет на применение любых мер, которые могут причинить физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой Конвенции, распространяется на любое брутальное обращение со стороны как гражданской, да и военной власти", – добавила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)