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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ввели процедуру "фильтрации" в каждом временно оккупированном украинском городе – Денисова

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По данным правозащитных организаций, принудительную фильтрацию прошли уже более 37 тыс. граждан Украины
По данным правозащитных организаций, принудительную фильтрацию прошли уже более 37 тыс. граждан Украины
Фото: ЕРА

Российские оккупанты ввели в каждом городе на временно оккупированных территориях Украины принудительную фильтрацию для местных жителей. Об этом 16 мая сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Отмечается, что, по данным партнерских правозащитных организаций, принудительную фильтрацию прошли уже более 37 тыс. граждан Украины. Сейчас эту процедуру также проходят люди, принудительно депортированные в Россию.

"Для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев фильтрация становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают", – говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, действия российских оккупационных властей – "это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации".

"Идеи "неполноценности" украинского народа, второсортности, искусственности украинской государственности – составляющие украиноненавистнической идеологии, которую годами взращивала российская пропаганда и которой сегодня политическое и военное руководство России оправдывает уничтожение украинцев", – подчеркнула Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что любое физическое или моральное принуждение гражданского населения, в частности с целью получения каких-либо сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

"Согласно ст. 32 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, запрет на применение любых мер, которые могут причинить физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой Конвенции, распространяется на любое брутальное обращение со стороны как гражданской, да и военной власти", – добавила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/541847160629894

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях. 19 марта эту информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Денисова рассказала, что Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания.

Андрющенко 18 апреля сообщал, что российские оккупанты в фильтрационных лагерях под Мариуполем удерживают около 27 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, война, Людмила Денисова, оккупация, беженцы, геноцид, дискриминация, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, лагерь, население, лагеря, российские оккупанты
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