Нардеп Цимбалюк: Российские оккупанты совершали в Украине преступления, которые не были известны истории. Криминология еще не знает, как их квалифицировать

"Это страшные вещи, которые войдут в учебники по криминологии, учебники по неразрешенным методам ведения войны – однозначно. И мир будет изучать, как в будущем не допустить чего-то подобного. Более того, там есть примеры, которые еще были неизвестны в истории и криминология не знает, как их еще квалифицировать", – сказал он.
Журналист попросила привести пример преступлений, которые еще не классифицированы.
"Например, когда происходит изнасилование несовершеннолетних под дулами автоматов, под оружием в присутствии еще большого количества этих уродов в рашистской форме", – ответил Цимбалюк.
В числе таких военных преступлений он также назвал случаи, когда оккупанты забрасывали гранатами подвалы, в которых мирные жители прятались от бомбардировок.
"Смертной казни недостаточно для таких уродов", – считает нардеп.
Он озвучил идею о восстановлении в Украине смертной казни для военных преступников.
"Извините, эту дрянь после того еще и пожизненно кормить за средства плательщиков налогов, которые уничтожали и насиловали детей, – не знаю, гуманно ли это по отношению к обществу, которое будет удерживать их", – заявил Цимбалюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения от российских оккупантов Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ. Всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.
Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.
В Харьковской области после деоккупации населенных пунктов также находят свидетельства военных преступлений со стороны российских оккупантов.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.