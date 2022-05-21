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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Цимбалюк: Российские оккупанты совершали в Украине преступления, которые не были известны истории. Криминология еще не знает, как их квалифицировать

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В Украине продолжают находить тела убитых оккупантами мирных жителей
В Украине продолжают находить тела убитых оккупантами мирных жителей
Фото: ЕРА

В ходе вторжения в Украину российские оккупанты совершили преступления, которых еще нет в криминологии. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил нардеп от "Батьківщини", генерал-лейтенант милиции в отставке Михаил Цимбалюк.

"Это страшные вещи, которые войдут в учебники по криминологии, учебники по неразрешенным методам ведения войны – однозначно. И мир будет изучать, как в будущем не допустить чего-то подобного. Более того, там есть примеры, которые еще были неизвестны в истории и криминология не знает, как их еще квалифицировать", – сказал он.

Журналист попросила привести пример преступлений, которые еще не классифицированы.

"Например, когда происходит изнасилование несовершеннолетних под дулами автоматов, под оружием в присутствии еще большого количества этих уродов в рашистской форме", – ответил Цимбалюк.

В числе таких военных преступлений он также назвал случаи, когда оккупанты забрасывали гранатами подвалы, в которых мирные жители прятались от бомбардировок.

"Смертной казни недостаточно для таких уродов", – считает нардеп.

Он озвучил идею о восстановлении в Украине смертной казни для военных преступников.

"Извините, эту дрянь после того еще и пожизненно кормить за средства плательщиков налогов, которые уничтожали и насиловали детей, – не знаю, гуманно ли это по отношению к обществу, которое будет удерживать их", – заявил Цимбалюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После освобождения от российских оккупантов Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ. Всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.

Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.

В Харьковской области после деоккупации населенных пунктов также находят свидетельства военных преступлений со стороны российских оккупантов.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: оружие, война, военные, изнасилование, вторжение, Алеся Бацман, преступление, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Цимбалюк, погибшие, криминал, российские оккупанты
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