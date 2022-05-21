Нардеп Цимбалюк: Российские оккупанты совершали в Украине преступления, которые не были известны истории. Криминология еще не знает, как их квалифицировать

"Это страшные вещи, которые войдут в учебники по криминологии, учебники по неразрешенным методам ведения войны – однозначно. И мир будет изучать, как в будущем не допустить чего-то подобного. Более того, там есть примеры, которые еще были неизвестны в истории и криминология не знает, как их еще квалифицировать", – сказал он.

Журналист попросила привести пример преступлений, которые еще не классифицированы.

"Например, когда происходит изнасилование несовершеннолетних под дулами автоматов, под оружием в присутствии еще большого количества этих уродов в рашистской форме", – ответил Цимбалюк.

В числе таких военных преступлений он также назвал случаи, когда оккупанты забрасывали гранатами подвалы, в которых мирные жители прятались от бомбардировок.

"Смертной казни недостаточно для таких уродов", – считает нардеп.

Он озвучил идею о восстановлении в Украине смертной казни для военных преступников.

"Извините, эту дрянь после того еще и пожизненно кормить за средства плательщиков налогов, которые уничтожали и насиловали детей, – не знаю, гуманно ли это по отношению к обществу, которое будет удерживать их", – заявил Цимбалюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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