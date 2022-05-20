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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Самоубийство Путина, смертная казнь в Украине, украинцы возвращаются, Гордон. Интервью Бацман с нардепом Цимбалюком. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с народным депутатом от "Батьківщини", генерал-лейтенантом милиции в отставке Михаилом Цимбалюком.

Главной темой интервью была война России против Украины. Цимбалюк говорил о военных преступлениях, которые совершают в Украине российские солдаты, о будущем путинского режима, о том, как закончит свою жизнь президент РФ Владимир Путин, о том, кто победит в войне, помощи поляков, украинской армии, а также об уголовном деле, которое в России открыли против основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Цимбалюк родился в 1964 году в Ивано-Франковской области. Окончил Тернопольский государственный педагогический институт (специальность  "физическое воспитание"), Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "юрист") и Национальную академию внутренних дел (специальность  "правоведение"). Доктор юридических наук, доцент.

С конца 1980-х работал в органах МВД. Был заместителем начальника управления милиции Тернопольской области и начальником управления милиции Ровненской области.

В 2004–2005-м и 2010 году возглавлял Тернопольскую областную государственную администрацию, в 2010–2011 годах – Львовскую областную государственную администрацию.

С 2012-го по 2014 год Цимбалюк был ректором Львовского государственного университета внутренних дел. С 2019 года – народный депутат, член фракции "Батьківщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Цимбалюк
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