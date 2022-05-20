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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наш сосед никуда не денется". Глава Харьковской ОВА заявил, что после войны на границе с РФ нужно строить военно-фортификационные сооружения

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Синегубов: Мы должны принять абсолютно все меры безопасности: военные, логистические, стратегические
Синегубов: Мы должны принять абсолютно все меры безопасности: военные, логистические, стратегические
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

После войны на границе с Россией нужно строить защитные сооружения. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью, опубликованном 19 мая в издании "Фокус".

По словам Синегубова, ряд мер со стороны государства позволит сделать регион более безопасным в случае вероятного нового наступления России.

"Во-первых, мы должны понять и мы уже понимаем, что наш сосед никуда не денется. И мы должны принять абсолютно все меры безопасности: военные, логистические, стратегические", – сказал глава ОВА.

Он отметил первоочередную необходимость защиты украинской-российской границы.

"Нужны военно-фортификационные сооружения на границе с Российской Федерацией – а у нас это 315 км, на минуточку, очень длинный отрезок границы. Для того чтобы действительно эффективнее противостоять врагу именно на границе. Уже на границе", – сказал Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Теги: Украина, война, граница, Харьковская область, война России против Украины, безопасность, Олег Синегубов, границы
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