"Наш сосед никуда не денется". Глава Харьковской ОВА заявил, что после войны на границе с РФ нужно строить военно-фортификационные сооружения

По словам Синегубова, ряд мер со стороны государства позволит сделать регион более безопасным в случае вероятного нового наступления России.

"Во-первых, мы должны понять и мы уже понимаем, что наш сосед никуда не денется. И мы должны принять абсолютно все меры безопасности: военные, логистические, стратегические", – сказал глава ОВА.

Он отметил первоочередную необходимость защиты украинской-российской границы.

"Нужны военно-фортификационные сооружения на границе с Российской Федерацией – а у нас это 315 км, на минуточку, очень длинный отрезок границы. Для того чтобы действительно эффективнее противостоять врагу именно на границе. Уже на границе", – сказал Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)