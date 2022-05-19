Попытки россиян провести принудительную мобилизацию в Изюме провалились – Синегубов

"У нас есть информация, что они пытались это сделать, но это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или, или", – говорит он.
Однако Синегубов отмечает, что у него нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды войск РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.
Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на изюмском и харьковском направлениях.
10 мая Синегубов сообщил, что в Изюме под завалами разрушенного в марте дома нашли тела 44 человек.