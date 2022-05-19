Попытки россиян провести принудительную мобилизацию в Изюме провалились – Синегубов

Синегубов: У нас есть информация, что они пытались это сделать (провести мобилизацию), но это был провал Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"У нас есть информация, что они пытались это сделать, но это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или, или", – говорит он.

Однако Синегубов отмечает, что у него нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды войск РФ.

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