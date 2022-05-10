В Изюме – гуманитарная катастрофа, завезти туда продукты и лекарства невозможно – секретарь горсовета

По данным городского совета, в настоящее время в Изюме остаются примерно 12–14 тыс. человек Фото: Ізюм LIVE / Facebook

Также чиновник отметил, что в городе почти нет связи.

Раньше, по его словам, были места, куда местные жители могли выходить и иногда связываться со своими родными. Периодически связь в Изюме появляется, но это лишь единичные случаи.

"Вообще там полностью отсутствуют коммунальные услуги: электроснабжение, газ, вода. Этого всего нет в городе", – сказал Петров.

По его данным, в настоящее время в Изюме остаются примерно 12–14 тыс. человек.

Секретарь горсовета также сообщил, что основные бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами продолжаются за пределами города, поэтому в самом Изюме "уже не так горячо".

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