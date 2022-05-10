В Изюме – гуманитарная катастрофа, завезти туда продукты и лекарства невозможно – секретарь горсовета

Также чиновник отметил, что в городе почти нет связи.
Раньше, по его словам, были места, куда местные жители могли выходить и иногда связываться со своими родными. Периодически связь в Изюме появляется, но это лишь единичные случаи.
"Вообще там полностью отсутствуют коммунальные услуги: электроснабжение, газ, вода. Этого всего нет в городе", – сказал Петров.
По его данным, в настоящее время в Изюме остаются примерно 12–14 тыс. человек.
Секретарь горсовета также сообщил, что основные бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами продолжаются за пределами города, поэтому в самом Изюме "уже не так горячо".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.
Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на изюмском и харьковском направлениях.
10 мая глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Изюме под завалами разрушенного в марте дома нашли тела 44 человек.