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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме – гуманитарная катастрофа, завезти туда продукты и лекарства невозможно – секретарь горсовета

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По данным городского совета, в настоящее время в Изюме остаются примерно 12 14 тыс. человек
По данным городского совета, в настоящее время в Изюме остаются примерно 12–14 тыс. человек
Фото: Ізюм LIVE / Facebook

Во временно оккупированном российской армией Изюме Харьковской области гуманитарная катастрофа, поскольку туда невозможно завезти ни продукты, ни лекарства. Об этом рассказал секретарь Изюмского городского совета Константин Петров, сообщает 10 мая 24 канал.

Также чиновник отметил, что в городе почти нет связи.

Раньше, по его словам, были места, куда местные жители могли выходить и иногда связываться со своими родными. Периодически связь в Изюме появляется, но это лишь единичные случаи.

"Вообще там полностью отсутствуют коммунальные услуги: электроснабжение, газ, вода. Этого всего нет в городе", – сказал Петров.

По его данным, в настоящее время в Изюме остаются примерно 12–14 тыс. человек.

Секретарь горсовета также сообщил, что основные бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами продолжаются за пределами города, поэтому в самом Изюме "уже не так горячо".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.

Начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник сообщил о захвате города оккупантами 1 апреля.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что украинские военнослужащие пошли в контрнаступление на изюмском и харьковском направлениях.

10 мая глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Изюме под завалами разрушенного в марте дома нашли тела 44 человек.

Теги: Россия, Украина, оккупация, лекарства, продукты, Изюм, Харьковская область, катастрофа, горсовет, электроснабжение, гуманитарная катастрофа, чиновники, война России против Украины, военнослужащий, российские оккупанты
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