Турция заинтересована взять шефство над восстановлением Харькова и области – Синегубов

По данным Синегубова, предложений от стран, желающих восстанавливать Харьковскую область, есть несколько Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Синегубов отметил, что предложений от стран, желающих восстанавливать Харьковскую область, есть несколько.

"Сейчас ведутся переговоры с Офисом президента, я участвовал в нескольких подобных встречах. В частности, Турция была заинтересована в том, чтобы взять шефство над восстановлением города Харькова и Харьковской области. Знаю, что есть несколько предложений, но это будет решать Офис президента на уровне международной политики", – сказал он.

Глава ОВА также сообщил, что на ремонт инфраструктуры Харьковской области государство выделило уже 250 млн грн.

"Примерно половина идет на город Харьков, половина – на область. На уже освобожденные наши территории, наиболее пострадавшие, на восстановление критической инфраструктуры: котельные, энергосети, газопроводы и все остальное. Учитывая школы, кое-где – жилые дома. Это идет под контролем Министерства по развитию общин и территорий", – рассказал Синегубов.

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