Турция заинтересована взять шефство над восстановлением Харькова и области – Синегубов

Синегубов отметил, что предложений от стран, желающих восстанавливать Харьковскую область, есть несколько.
"Сейчас ведутся переговоры с Офисом президента, я участвовал в нескольких подобных встречах. В частности, Турция была заинтересована в том, чтобы взять шефство над восстановлением города Харькова и Харьковской области. Знаю, что есть несколько предложений, но это будет решать Офис президента на уровне международной политики", – сказал он.
Глава ОВА также сообщил, что на ремонт инфраструктуры Харьковской области государство выделило уже 250 млн грн.
"Примерно половина идет на город Харьков, половина – на область. На уже освобожденные наши территории, наиболее пострадавшие, на восстановление критической инфраструктуры: котельные, энергосети, газопроводы и все остальное. Учитывая школы, кое-где – жилые дома. Это идет под контролем Министерства по развитию общин и территорий", – рассказал Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на 28 апреля, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.