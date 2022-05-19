Жители Харькова массово возвращаются, но в городе еще не безопасно – Синегубов

Пока нельзя говорить, что в Харькове абсолютно безопасно, подчеркнул Синегубов Фото: ЕРА

"У нас где-то две недели относительная тишина по городу Харькову. И люди сразу это почувствовали и действительно массово начали возвращаться в сам Харьков. У нас ежедневно – мы фиксируем – железнодорожным транспортом около 2–2,5 тыс. человек. Это и Западная Украина, и даже из-за границы возвращаются люди. Конечно, город оживает. Появляется больше автомобилей", – сказал он.

По словам Синегубова, также начали возвращаться домой жители деоккупированных населенных пунктов.

"Однако это еще очень опасно. Потому что, например освобожденные Циркуны сегодня были обстреляны. Собственно, Харьков ночью также был обстрелян: Киевский район, почти центральный район города, здание ГСЧС. Поэтому сказать, что в Харькове абсолютно безопасно, мы еще не можем", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)