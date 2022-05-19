Жители Харькова массово возвращаются, но в городе еще не безопасно – Синегубов

"У нас где-то две недели относительная тишина по городу Харькову. И люди сразу это почувствовали и действительно массово начали возвращаться в сам Харьков. У нас ежедневно – мы фиксируем – железнодорожным транспортом около 2–2,5 тыс. человек. Это и Западная Украина, и даже из-за границы возвращаются люди. Конечно, город оживает. Появляется больше автомобилей", – сказал он.
По словам Синегубова, также начали возвращаться домой жители деоккупированных населенных пунктов.
"Однако это еще очень опасно. Потому что, например освобожденные Циркуны сегодня были обстреляны. Собственно, Харьков ночью также был обстрелян: Киевский район, почти центральный район города, здание ГСЧС. Поэтому сказать, что в Харькове абсолютно безопасно, мы еще не можем", – добавил он.
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Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.