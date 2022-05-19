В Харькове снесли памятник Александру Невскому. Видео

На нем видно, что каменную фигуру сорвали с помощью тросов и грузовика. При падении она осталась без головы и разбила пьедестал.

"А вот и сам прыжок Сани Невского. Недокрутил конечно сальтуху, ну шо маємо, то маємо", – подписали видео авторы канала.

Рядом с постаментом во время демонтажа можно заметить людей в военной форме – так же, как и в апреле во время сноса памятника Жукову.

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Суспільне Харків / YouTube

Фигура князя была установлена в 2004 году в одном из скверов в честь 350-летия основания Харькова. В 2015-м неизвестные сорвали с нее меч, позже он был восстановлен. Никто не взял на себя ответственность за акцию, но звучали мнения, что это не просто воровство, а акция украинских патриотов, связанная с российской агрессий на Донбассе.

Невскому, жившему в XIII веке, приписывается фраза "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет".