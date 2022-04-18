"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью Х...йло

Памятник расположен возле щита с объявлением "Музейный экспонат. Просьба не обссыкать".

"Не удержался", – подписал Сенцов фото.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

20 февраля 2022 года Сенцов говорил, что в случае нападения РФ на Украину он пойдет воевать. 14 марта режиссер сообщил, что защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ.