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18 апреля, 2022
 
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"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью Х...йло

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В марте Сенцов сообщил, что защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ
В марте Сенцов сообщил, что защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который отправился служить в ВСУ, 18 апреля разместил фото, на котором запечатлен спиной к объективу на фоне надгробного памятника с изображением президента РФ Владимира Путина и подписью Х...йло.

Памятник расположен возле щита с объявлением "Музейный экспонат. Просьба не обссыкать". 

"Не удержался", – подписал Сенцов фото.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5121046371312191

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

20 февраля 2022 года Сенцов говорил, что в случае нападения РФ на Украину он пойдет воевать. 14 марта режиссер сообщил, что защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ.

Теги: Владимир Путин, Олег Сенцов, война России против Украины
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