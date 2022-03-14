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15 марта, 2022
 
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"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую

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Сенцов: Берегите себя! Слава Украине и ее защитникам! Победа будет за нами
Сенцов: Берегите себя! Слава Украине и ее защитникам! Победа будет за нами
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. Об этом он сообщил 14 марта в Facebook.

"Уже несколько дней нахожусь на передовой, куда наше подразделение было переброшено для усиления направления, где враг постоянно пытается прорваться в Киев. Херачат по нам крепко, но наша арта бьет еще сильнее и точнее. Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком. Берегите себя! Слава Украине и ее защитникам! Победа будет за нами", – написал он.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5029555517127944

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

20 февраля 2022 года Сенцов говорил, что в случае нападения РФ на Украину он пойдет воевать.

Теги: Киев, война, Олег Сенцов, режиссер, гранатомет, война России против Украины
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