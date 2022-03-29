Сенцов о переговорах с Россией: Никаких договоренностей с убийцами!

"Никаких договоренностей с убийцами! Договор с оккупантами возможен только после победы и их капитуляции из трех пунктов: деоккупация всех территорий Украины; компенсация всех убытков, материальных и моральных; передача [президента РФ Владимира] Путина, его окружения и военных преступников Гаагскому трибуналу", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

После заседания глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который также входит в состав делегации, сказал, что перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.

В минобороны РФ на фоне переговоров объявили о решении "кардинально" сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в Украине.