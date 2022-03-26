"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной

"С днем рождения, любимая", – написал он.

"Какая вы красивая пара", – отреагировали подписчики Сенцова.

Контекст:

Ранее Сенцов скрывал личную жизнь, но несколько раз появлялся на публике вместе с Вельч. От предыдущих отношений у него есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

В репортаже "1+1", который вышел в сентябре 2021 года, говорилось, что Сенцов женился, но имя его избранницы не называлось.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновецкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий ребенок.