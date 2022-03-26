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26 марта, 2022
 
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"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной

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Сенцов ранее скрывал личную жизнь
Сенцов ранее скрывал личную жизнь
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который отправился служить в ВСУ, 26 марта разместил в Facebook фото, на котором запечатлен вместе со своей возлюбленной, директором по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероникой Вельч. Он посвятил пост ее дню рождения.

"С днем рождения, любимая", – написал он.

"Какая вы красивая пара", – отреагировали подписчики Сенцова.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5060500397366789

Контекст:

Ранее Сенцов скрывал личную жизнь, но несколько раз появлялся на публике вместе с Вельч. От предыдущих отношений у него есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

В репортаже "1+1", который вышел в сентябре 2021 года, говорилось, что Сенцов женился, но имя его избранницы не называлось.

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновецкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий ребенок. 

Теги: Олег Сенцов, территориальная оборона, война России против Украины, семья
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