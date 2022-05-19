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ВОЙНА В УКРАИНЕ

20–25% территории Харьковской области находится под оккупацией – Синегубов

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По словам Синегубова, оккупанты сейчас сосредоточили свое внимание на удержании позиций
По словам Синегубова, оккупанты сейчас сосредоточили свое внимание на удержании позиций
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

На данный момент около 25% территории Харьковской области находится под оккупацией России. Об этом в интервью "Фокусу" сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Приблизительно 20–25% территории Харьковской области находится под оккупацией. Сначала было оккупировано 22 территориальных общества, сейчас уже меньше – этот показатель уменьшается фактически каждый день", – рассказал он.

Однако, по словам Синегубова, чем дальше украинские военные продвигаются, тем труднее, потому что оккупанты сейчас сосредоточили свое внимание на удержании позиций.

"То есть это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл, и отошел, изменив свою тактику. Здесь он держится – и мы ценой жизни наших защитников боремся за каждый метр нашей территории", – говорит глава ОГА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Харьковская область, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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