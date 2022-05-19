20–25% территории Харьковской области находится под оккупацией – Синегубов

"Приблизительно 20–25% территории Харьковской области находится под оккупацией. Сначала было оккупировано 22 территориальных общества, сейчас уже меньше – этот показатель уменьшается фактически каждый день", – рассказал он.
Однако, по словам Синегубова, чем дальше украинские военные продвигаются, тем труднее, потому что оккупанты сейчас сосредоточили свое внимание на удержании позиций.
"То есть это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл, и отошел, изменив свою тактику. Здесь он держится – и мы ценой жизни наших защитников боремся за каждый метр нашей территории", – говорит глава ОГА.
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Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.