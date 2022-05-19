20–25% территории Харьковской области находится под оккупацией – Синегубов

По словам Синегубова, оккупанты сейчас сосредоточили свое внимание на удержании позиций Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Приблизительно 20–25% территории Харьковской области находится под оккупацией. Сначала было оккупировано 22 территориальных общества, сейчас уже меньше – этот показатель уменьшается фактически каждый день", – рассказал он.

Однако, по словам Синегубова, чем дальше украинские военные продвигаются, тем труднее, потому что оккупанты сейчас сосредоточили свое внимание на удержании позиций.

"То есть это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл, и отошел, изменив свою тактику. Здесь он держится – и мы ценой жизни наших защитников боремся за каждый метр нашей территории", – говорит глава ОГА.

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