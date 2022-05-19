Оккупанты, расстрелявшие два села в Харькове в первый день войны, признали вину в суде

Как передает агентство, обвиняемые – наводчик и водитель-заряжающий БМ-21 "Град". По данным следствия, 24 февраля около 5.00 они начали обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры украинских сел Казачья Лопань и Ветеринарное с территории Белгородской области (РФ), а затем продолжили после пересечения границы.

По словам Бобыкина, в тот же день при обстреле его "выбило из машины", он потерял сознание и очнулся утром 25 февраля. После этого он, по его словам, некоторое время "находился на лечении", а затем сдался Вооруженным силам Украины.

Иванов дал схожие показания. Оба обвиняемых утверждают, что не знали, куда стреляют, и узнали об этом во время следствия. Они подтвердили суду, что в ходе следствия к ним не применялись пытки или психологическое давление.

19 мая в Киеве продолжился суд над Вадимом Шишимариным, который обвиняется в расстреле безоружного мирного жителя в Сумской области. Гособвинение запросило для него пожизненное заключение, жена убитого заявила, что не будет возражать, если его обменяют на защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, которых вывезли в РФ.