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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты, расстрелявшие два села в Харькове в первый день войны, признали вину в суде

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Обвиняемые перешли границу Украины 24 февраля
Обвиняемые перешли границу Украины 24 февраля
Фото: Суспільне Полтава

Российские военные Александр Бобыкин и Александр Иванов, в первый день войны расстрелявшие из "Града" два приграничных села в Харьковской области, признали вину в суде. Процесс над оккупантами начался в Котелевском районном суде Полтавской области, 19 мая сообщил "Интерфакс".

Как передает агентство, обвиняемые – наводчик и водитель-заряжающий БМ-21 "Град". По данным следствия, 24 февраля около 5.00 они начали обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры украинских сел Казачья Лопань и Ветеринарное с территории Белгородской области (РФ), а затем продолжили после пересечения границы.

По словам Бобыкина, в тот же день при обстреле его "выбило из машины", он потерял сознание и очнулся утром 25 февраля. После этого он, по его словам, некоторое время "находился на лечении", а затем сдался Вооруженным силам Украины.

Иванов дал схожие показания. Оба обвиняемых утверждают, что не знали, куда стреляют, и узнали об этом во время следствия. Они подтвердили суду, что в ходе следствия к ним не применялись пытки или психологическое давление.

19 мая в Киеве продолжился суд над Вадимом Шишимариным, который обвиняется в расстреле безоружного мирного жителя в Сумской области. Гособвинение запросило для него пожизненное заключение, жена убитого заявила, что не будет возражать, если его обменяют на защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, которых вывезли в РФ.

Контекст:

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: преступление, война России против Украины, обвинение, российские оккупанты
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