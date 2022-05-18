В суд переданы дела по обвинению четырех россиян – военных преступников. Трое из них находятся в Украине – Венедиктова

"У нас сегодня четыре дела, которые пошли в суд, непосредственно там, где мы начинаем привлекать идентифицированных военных преступников. У нас 46 идентифицированных (идентифицированных и подозреваемых – это отдельный статус) по ст. 438, это военное преступление, и 623 – по преступлению агрессии. В суд поступили материалы дела по четырем. Трое из них – по военным преступлениям", – рассказала Венедиктова.
По словам генпрокурора, речь идет об одном судебном процессе, где военнослужащий РФ обвиняется в убийстве гражданского, и еще двух – где двое россиян обвиняются в обстрелах гражданской инфраструктуры и домов в Харьковской области.
"Четвертое дело – это дело по поводу преступления агрессии, [в котором обвиняется] генерал [Денис] Лямин, начавший вторжение с юга нашей страны. Украинская прокуратура будет делать все для того, чтобы российские преступники, совершавшие и военные преступления, и преступления агрессии, были привлечены к ответственности. На сегодняшний день, на 83-й день войны, у нас такое количество физических лиц. Журналисты CNN, BBC, других международных изданий спрашивают, почему так быстро? А украинские журналисты спрашивают, почему так долго? Мы делаем максимально все от нас зависящее, чтобы быстро наступило это правосудие", – добавила Венедиктова.
Первый обвинительный акт рассматривают в Киеве, еще два – в Полтавской области, эти фигуранты находятся в Украине. В отношении Лямина процесс будет проходить заочно, сказала генпрокурор.
"Генерал Лямин – это заочное осуждение, но мы все равно на это пойдем. У нас не так много военнопленных, являющихся и военными преступниками – постоянно идут обмены. Мы стараемся успеть сделать все необходимые процессуальные действия, но Украина должна делать все, с другой стороны, чтобы возвращать своих граждан, поэтому у нас здесь всегда такая тонкая черта. Поэтому мы все равно пойдем в заочку по поводу военных преступников", – добавила она.
Также Венедиктова рассказала, что украинские правоохранители сообщили о подозрении в изнасиловании двум оккупантам, но эти дела пока не переданы в суд.
Российские оккупанты с самого начала вторжения в Украину регулярно совершают военные преступления против гражданского населения, особенно на оккупированных территориях.
В частности, правозащитная организация Human Rights Watch зафиксировала расстрелы и изнасилования мирных жителей в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, находившихся под контролем российских оккупантов.
Всего по данным ООН на 10 мая, жертвами российской агрессии стали 3459 мирных жителей. Однако, по данным организации, эти цифры могут быть гораздо выше. Только в Мариуполе Донецкой области, по подсчетам полка "Азов", погибли 25 тыс. человек.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.