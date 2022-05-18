В суд переданы дела по обвинению четырех россиян – военных преступников. Трое из них находятся в Украине – Венедиктова

Венедиктова: Украинская прокуратура будет делать все для того, чтобы российские преступники, совершавшие и военные преступления, и преступления агрессии, были привлечены к ответственности Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

"У нас сегодня четыре дела, которые пошли в суд, непосредственно там, где мы начинаем привлекать идентифицированных военных преступников. У нас 46 идентифицированных (идентифицированных и подозреваемых – это отдельный статус) по ст. 438, это военное преступление, и 623 – по преступлению агрессии. В суд поступили материалы дела по четырем. Трое из них – по военным преступлениям", – рассказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, речь идет об одном судебном процессе, где военнослужащий РФ обвиняется в убийстве гражданского, и еще двух – где двое россиян обвиняются в обстрелах гражданской инфраструктуры и домов в Харьковской области.

"Четвертое дело – это дело по поводу преступления агрессии, [в котором обвиняется] генерал [Денис] Лямин, начавший вторжение с юга нашей страны. Украинская прокуратура будет делать все для того, чтобы российские преступники, совершавшие и военные преступления, и преступления агрессии, были привлечены к ответственности. На сегодняшний день, на 83-й день войны, у нас такое количество физических лиц. Журналисты CNN, BBC, других международных изданий спрашивают, почему так быстро? А украинские журналисты спрашивают, почему так долго? Мы делаем максимально все от нас зависящее, чтобы быстро наступило это правосудие", – добавила Венедиктова.

Первый обвинительный акт рассматривают в Киеве, еще два – в Полтавской области, эти фигуранты находятся в Украине. В отношении Лямина процесс будет проходить заочно, сказала генпрокурор.

"Генерал Лямин – это заочное осуждение, но мы все равно на это пойдем. У нас не так много военнопленных, являющихся и военными преступниками – постоянно идут обмены. Мы стараемся успеть сделать все необходимые процессуальные действия, но Украина должна делать все, с другой стороны, чтобы возвращать своих граждан, поэтому у нас здесь всегда такая тонкая черта. Поэтому мы все равно пойдем в заочку по поводу военных преступников", – добавила она.

Также Венедиктова рассказала, что украинские правоохранители сообщили о подозрении в изнасиловании двум оккупантам, но эти дела пока не переданы в суд.