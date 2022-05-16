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Украина арестовала активы российского бизнесмена Фридмана более чем на 12,4 млрд грн – Венедиктова

Состояние Фридмана Forbes оценивал в $15,5 млрд
Состояние Фридмана Forbes оценивал в $15,5 млрд
Фото: ЕРА

Под арест в Украине попали ценные бумаги компаний, аффилированных с российским миллиардером Михаилом Фридманом, который попал под санкции в связи с агрессией РФ против Украины. Об этом 16 мая сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке" более чем на 12,4 млрд грн. Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. [...] Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер", – написала она.

Генпрокурор отметила, что "движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения".

"Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию. При этом с легализацией особо не "заморачивались". Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", – объяснила Венедиктова.

По ее словам, Фридман и подконтрольные ему бизнесмены "были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд грн. Этим занимались прокуратура, Бюро экономической безопасности, Нацполиция, Госфинмониторинг, Государственная налоговая служба Украины и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/389851233152551

Офис генпрокурора уточнил в Facebook, что уголовное производство в отношении активов российского бизнесмена открыто по статье Уголовного кодекса Украины о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем должностными лицами частного банковского учреждения.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/371419938354179

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля, под санкции попали ряд российских бизнесменов, в том числе Фридман.

Фридман родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, он занимал 11 строчку в рейтинге самых богатых россиян. С партнерами он владеет одним из крупнейших банков России – "Альфа-банком" и долей в украинском операторе мобильной связи "Киевстар".

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Письмо Фридмана с осуждением российской агрессии было разослано сотрудникам инвестиционного холдинга LetterOne 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. "Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал. Это то, что я написал своим сотрудникам в Лондоне", – объяснил позже бизнесмен.

В марте Фридман жаловался, что из-за санкций его банковские карты заблокированы, что квартира его родителей во Львове стала домом для переселенцев, а повлиять на решения Путина он не может.

Теги: Россия, Украина, налоги, санкции, банки, война, прокуратура, арест, Альфа-Банк, Госфинмониторинг, банковские карты, олигархи, война России против Украины, активы, уголовное производство, Нацполиция, имущество, миллиардер, Государственная налоговая служба Украины, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ценные бумаги, Бюро экономической безопасности, бизнесмен
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