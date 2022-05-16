Украина арестовала активы российского бизнесмена Фридмана более чем на 12,4 млрд грн – Венедиктова

"Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке" более чем на 12,4 млрд грн. Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. [...] Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер", – написала она.

Генпрокурор отметила, что "движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения".

"Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию. При этом с легализацией особо не "заморачивались". Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", – объяснила Венедиктова.

По ее словам, Фридман и подконтрольные ему бизнесмены "были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд грн. Этим занимались прокуратура, Бюро экономической безопасности, Нацполиция, Госфинмониторинг, Государственная налоговая служба Украины и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Офис генпрокурора уточнил в Facebook, что уголовное производство в отношении активов российского бизнесмена открыто по статье Уголовного кодекса Украины о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем должностными лицами частного банковского учреждения.

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