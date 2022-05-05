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Венедиктова призвала украинцев воздержаться от эмоций в сторону Шария, чтобы не помешать экстрадиции. Шарий поблагодарил

После утреннего задержания суд отпустил Шария, и он активно постит селфи и мемы в соцсетях
После утреннего задержания суд отпустил Шария, и он активно постит селфи и мемы в соцсетях
Фото: Анатолий Шарий / Twitter

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала украинцев воздержаться от эмоциональных высказываний в сторону блогера и политика Анатолия Шария, чтобы не давать испанскому суду повода для отказа в его экстрадиции в Украину. Об этом она написала в Facebook.

Она попросила всех "сбавить темп, воздержаться от лишних эмоций в отношении Шария".

"Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого... Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней", – написала Венедиктова.

По ее словам, подобные высказывания могут дать испанскому суду дополнительный повод для отказа в экстрадиции Шария в Украину.

"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный довод мы просто не имеем права", – отметила Венедиктова.

Она также подчеркнула, что Офис Генпрокурора "никогда и никого не привлекает к ответственности только потому, что у того или иного человека какие-то неподходящие политические взгляды". Ведомство уверено, что Шарий нарушил закон и должен быть наказан, а понесет ли он наказание – должен решить суд.

Венедиктова пояснила, что после задержания на территории другого государства, местный суд, который будет принимать решение о возможной экстрадиции подозреваемого, избирает меру пресечения. Подозреваемый будет находиться в экстрадиционной процедуре до момента рассмотрения по существу. По ее словам, Офис генпрокурора уже подтвердил минюсту Испании намерение запрашивать выдачу Шария.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5440576082621949

После этого поста Шарий поблагодарил Венедиктову в Telegram и Twitter – на русском и английском. 

"Выражаю благодарность Ирине Венедиктовой. Вы – лучшая! Мало того, что красивая и умная – еще и просто офигенная. Спасибо", – написал он. 

Шария задержали сегодня испанские правоохранители, как сообщили в СБУ, благодаря взаимодействию спецслужбы с Офисом генпрокурора, международными партнерами и "в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей".

Как сообщили испанские СМИ, местный суд отпустил Шария под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции.

Сам Шарий активно комментирует в соцсетях новости о своем аресте и постит фото и шутки с тюремной тематикой. 

Контекст:

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По мнению следователей, Шарий "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Также "есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", заявили в СБУ.

Спецслужба установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствовали "факты его подрывной деятельности против Украины". Так, "начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", объяснили в СБУ.

В частности, Шария обвиняют в дискредитации украинской государственной политики, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на востоке страны.

"Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", – подчеркнули в СБУ, добавив, что противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ.

Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

По информации El País, последние годы Шарий жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера (входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония).

Теги: Испания, экстрадиция, госизмена, Анатолий Шарий, суд, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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