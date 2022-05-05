Венедиктова призвала украинцев воздержаться от эмоций в сторону Шария, чтобы не помешать экстрадиции. Шарий поблагодарил

После утреннего задержания суд отпустил Шария, и он активно постит селфи и мемы в соцсетях Фото: Анатолий Шарий / Twitter

Она попросила всех "сбавить темп, воздержаться от лишних эмоций в отношении Шария".

"Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого... Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней", – написала Венедиктова.

По ее словам, подобные высказывания могут дать испанскому суду дополнительный повод для отказа в экстрадиции Шария в Украину.

"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный довод мы просто не имеем права", – отметила Венедиктова.

Она также подчеркнула, что Офис Генпрокурора "никогда и никого не привлекает к ответственности только потому, что у того или иного человека какие-то неподходящие политические взгляды". Ведомство уверено, что Шарий нарушил закон и должен быть наказан, а понесет ли он наказание – должен решить суд.

Венедиктова пояснила, что после задержания на территории другого государства, местный суд, который будет принимать решение о возможной экстрадиции подозреваемого, избирает меру пресечения. Подозреваемый будет находиться в экстрадиционной процедуре до момента рассмотрения по существу. По ее словам, Офис генпрокурора уже подтвердил минюсту Испании намерение запрашивать выдачу Шария.

После этого поста Шарий поблагодарил Венедиктову в Telegram и Twitter – на русском и английском.

"Выражаю благодарность Ирине Венедиктовой. Вы – лучшая! Мало того, что красивая и умная – еще и просто офигенная. Спасибо", – написал он.

I express my gratitude to the Prosecutor General of Ukraine Irina Venediktova. You are the best! Not only beautiful and smart, also just awesome. Thank you * — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) May 5, 2022

Шария задержали сегодня испанские правоохранители, как сообщили в СБУ, благодаря взаимодействию спецслужбы с Офисом генпрокурора, международными партнерами и "в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей".

Как сообщили испанские СМИ, местный суд отпустил Шария под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции.

Сам Шарий активно комментирует в соцсетях новости о своем аресте и постит фото и шутки с тюремной тематикой.