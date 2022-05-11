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ПОЛИТИКА

Экстрадиция Шария может занять от трех месяцев до года – Венедиктова

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Венедиктова: Процесс экстрадиции очень длительный всегда
Венедиктова: Процесс экстрадиции очень длительный всегда
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Экстрадиция блогера и политика Анатолия Шария из Испании в Украину может продлиться от трех месяцев до года. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 11 мая в ходе национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Шарий находится не под арестом, он под обязательством. Но он находится в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи. Процесс экстрадиции очень длительный всегда. Мы имеем опыт, потому что в год проводим до 100 экстрадиций – мы запрашиваем, нас запрашивают на выдачу. Мы очень серьезно в теме относительно экстрадиции. [...] Сама процедура будет длиться достаточно долго, но при максимально активном процессе это будет три – шесть месяцев, а так это может быть и до года – эта история. Для нас важно, что мы идем законным путем и идем до конца", – сказала она. 

Венедиктова заявила, что украинские прокуроры понимают, какие в этом деле ожидаются риски и как будет работать сторона защиты. 

"Мы понимаем, на что будут бить. Как правило, когда идет речь о государственной измене, всегда люди, которых мы привлекаем, говорят о политическом заказе и о том, что может быть политическое давление. Сторона защиты сейчас будет максимально скринить (я думаю, они уже это делают давно) о том, что тут будут угрозы ему, какие-то нечеловеческие условия содержания. Это обычная практика в таких делах, ничего нового для нас нет", – отметила генпрокурор.

Контекст:

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Спецслужба установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствовали "факты его подрывной деятельности против Украины". В СБУ заявили, что начиная с 2012 года он "способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций". Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

Шария задержали 5 мая в Испании, как сообщили в СБУ, благодаря взаимодействию спецслужбы с Офисом генпрокурора, международными партнерами и "в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей". Испанские СМИ сообщили, что местный суд отпустил Шария под подписку о невыезде и ожидает запроса Украины об экстрадиции.

По информации El País, последние годы Шарий жил в испанском муниципалитете Рода-де-Бера (входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Испания, арест, экстрадиция, Анатолий Шарий, Ирина Венедиктова
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