Экстрадиция Шария может занять от трех месяцев до года – Венедиктова

"Шарий находится не под арестом, он под обязательством. Но он находится в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи. Процесс экстрадиции очень длительный всегда. Мы имеем опыт, потому что в год проводим до 100 экстрадиций – мы запрашиваем, нас запрашивают на выдачу. Мы очень серьезно в теме относительно экстрадиции. [...] Сама процедура будет длиться достаточно долго, но при максимально активном процессе это будет три – шесть месяцев, а так это может быть и до года – эта история. Для нас важно, что мы идем законным путем и идем до конца", – сказала она.

Венедиктова заявила, что украинские прокуроры понимают, какие в этом деле ожидаются риски и как будет работать сторона защиты.

"Мы понимаем, на что будут бить. Как правило, когда идет речь о государственной измене, всегда люди, которых мы привлекаем, говорят о политическом заказе и о том, что может быть политическое давление. Сторона защиты сейчас будет максимально скринить (я думаю, они уже это делают давно) о том, что тут будут угрозы ему, какие-то нечеловеческие условия содержания. Это обычная практика в таких делах, ничего нового для нас нет", – отметила генпрокурор.