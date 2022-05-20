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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Россияне пытаются создать предпосылки для заключения нового мирного соглашения, наподобие "Минска". Для нас это недопустимо

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Ермак заявил, что Россия должна освободить все территории Украины, включая Крым и Донбасс
Ермак заявил, что Россия должна освободить все территории Украины, включая Крым и Донбасс
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Российские оккупанты пытаются создать предпосылки для заключения нового мирного соглашения с Украиной, наподобие Минских договоренностей. Об этом 20 мая в Twitter заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше идет эта война, тем большие риски для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины – не тема для компромиссов", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что Россия должна освободить все территории Украины, включая Крым и Донбасс.

"Как вы видите сегодня, наступление россиян захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно нарушат, как это было с двумя Минскими соглашениями. Для нас это недопустимо", – отметил Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать

В Офисе президента подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.

Теги: Россия, Крым, Украина, Донбасс, Минские соглашения, война России против Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
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