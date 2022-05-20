Ермак: Россияне пытаются создать предпосылки для заключения нового мирного соглашения, наподобие "Минска". Для нас это недопустимо

"Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше идет эта война, тем большие риски для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины – не тема для компромиссов", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что Россия должна освободить все территории Украины, включая Крым и Донбасс.

"Как вы видите сегодня, наступление россиян захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно нарушат, как это было с двумя Минскими соглашениями. Для нас это недопустимо", – отметил Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)