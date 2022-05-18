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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину, предлагал не только Макрон – Офис президента

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Европе следует "более корректно" относиться к тому, как должна закончиться война между РФ и Украиной, считает Подоляк
Европе следует "более корректно" относиться к тому, как должна закончиться война между РФ и Украиной, считает Подоляк
Фото: president.gov.ua

Ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в интервью "Радио НВ", опубликованном 18 мая, заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал об усилиях президента Франции Эммануэля Макрона в прекращении войны РФ против Украины.

По словам Зеленского, Макрон "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

"В целом эти заявления не только господина Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества немного странные, – сказал Подоляк. – Понятно, что эмоционально украинское общество не поддержит таких требований ни в одном виде… Во-вторых, любая уступка РФ… будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Это должна понимать политическая элита Европы, когда делает такие заявления. И мы на это сознательно не пойдем в любом виде".

Советник главы ОПУ считает, что Европе следует "более корректно" относиться к тому, как должна закончиться война между РФ и Украиной.

"Это не должны быть уступки России. Это должны быть только приоритеты Украины", – резюмировал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину общение Макрона с Путиным происходило уже восемь раз. Le Figaro писало, что с декабря 2021 года президенты разговаривали "почти 20 раз".

Последний разговор Макрона и Путина состоялся 3 мая, он длился два часа и 10 минут.

По версии Кремля, Путин говорил о "защите "республик Донбасса", о "националистах" на "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области и якобы обстрелах украинскими военными населенных пунктов на Донбассе, предоставлении Украине Западом вооружений и заявлял о необходимости "воздействия на киевские власти". В Елисейском дворце заявили, что Макрон призывал Путина прекратить российскую "разрушительную агрессию" в отношении Украины.

Перед тем, как звонить Путину, Макрон 30 апреля говорил с Зеленским.

Теги: Россия, Украина, Франция, советник, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, президент, суверенитет, Эммануэль Макрон, интервью, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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