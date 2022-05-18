Пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину, предлагал не только Макрон – Офис президента

Европе следует "более корректно" относиться к тому, как должна закончиться война между РФ и Украиной, считает Подоляк Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью "Радио НВ", опубликованном 18 мая, заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал об усилиях президента Франции Эммануэля Макрона в прекращении войны РФ против Украины.

По словам Зеленского, Макрон "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

"В целом эти заявления не только господина Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества немного странные, – сказал Подоляк. – Понятно, что эмоционально украинское общество не поддержит таких требований ни в одном виде… Во-вторых, любая уступка РФ… будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Это должна понимать политическая элита Европы, когда делает такие заявления. И мы на это сознательно не пойдем в любом виде".

Советник главы ОПУ считает, что Европе следует "более корректно" относиться к тому, как должна закончиться война между РФ и Украиной.

"Это не должны быть уступки России. Это должны быть только приоритеты Украины", – резюмировал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)