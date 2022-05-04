Зеленский: Мы не пойдем на замороженный конфликт и в такое дипломатическое болото, как Минские соглашения

Зеленский говорил о прекращении огня – оно, по словам президента, будет возможно, когда президент РФ Владимир Путин возьмет на себя такое обязательство.

"Но режим прекращения огня не означает, что будет прекращение огня и российские войска останутся там, где они сейчас стоят, и так оно и будет – такой "замороженный конфликт". Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда были "Минск-1", "Минск-2", были соответствующие документы, которые нарушались, значит, я могу сказать, что это были несерьезные документы. Тем не менее были договоренности на бумаге. Это был – в том или ином виде – замороженный такой конфликт. Я против. Поэтому такого документа у нас точно не будет. Мы сейчас не выходили из "Минска", из него вышла 24 февраля Россия", – сказал Зеленский.

Путин публично объявил об этом, напомнил президент Украины.

"Они начали военную операцию, хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. И поэтому они вышли, и больше Украина в такое дипломатическое болото точно не пойдет", – добавил Зеленский, вспомнив поговорку "никогда не говори "никогда".

Война России против Украины. Главное (обновляется)