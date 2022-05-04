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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы не пойдем на замороженный конфликт и в такое дипломатическое болото, как Минские соглашения

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Зеленский о Минских соглашениях: Больше Украина в такое дипломатическое болото точно не пойдет
Зеленский о Минских соглашениях: Больше Украина в такое дипломатическое болото точно не пойдет
Фото: president.gov.ua

Украина не пойдет на "замораживание" конфликта с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе общения с участниками сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео опубликовали в YouTube Офиса президента.

Зеленский говорил о прекращении огня – оно, по словам президента, будет возможно, когда президент РФ Владимир Путин возьмет на себя такое обязательство

"Но режим прекращения огня не означает, что будет прекращение огня и российские войска останутся там, где они сейчас стоят, и так оно и будет – такой "замороженный конфликт". Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда были "Минск-1", "Минск-2", были соответствующие документы, которые нарушались, значит, я могу сказать, что это были несерьезные документы. Тем не менее были договоренности на бумаге. Это был – в том или ином виде – замороженный такой конфликт. Я против. Поэтому такого документа у нас точно не будет. Мы сейчас не выходили из "Минска", из него вышла 24 февраля Россия", – сказал Зеленский. 

Путин публично объявил об этом, напомнил президент Украины. 

"Они начали военную операцию, хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. И поэтому они вышли, и больше Украина в такое дипломатическое болото точно не пойдет", – добавил Зеленский, вспомнив поговорку "никогда не говори "никогда". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины.

Переговоры об урегулировании конфликта велись в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). В 2015 году в рамках переговорного процесса были согласованы два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Минские соглашения не были выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняли РФ в нарушении Минских соглашений.

Россия требовали, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила в ней "особый статус" Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей. Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что Минских соглашений "не существует". 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, переговоры, Минские соглашения, Владимир Зеленский, прекращение огня, война России против Украины
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