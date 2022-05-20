Оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой Харьковской области, среди пострадавших – дети

"Снаряд попал в одно из зданий около 15.00. Продолжаются тушение пожара и разбор завалов", – сказано в сообщении.

По данным директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области Виктора Забашты, в результате ракетного удара по Лозовой ранения получили по меньшей мере семь человек, в том числе 11-летний ребенок.

Telegram-каналы сообщают, что ракета российских оккупантов попала в культурный объект.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы обладминистрации Олега Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона, Лозовая находится под контролем Вооруженных сил Украины.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.