Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области, повреждено около 100 домов и объект инфраструктуры – мэр

"По территории нашей общины в очередной раз Российской Федерацией был нанесен ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 жилых домов. Благодаря Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых", – сказал Ситайло.

По словам мэра Малина, в данный момент на месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Ожидается, что в течение дня будет восстановлено электроснабжение в микрорайоне.

Ситайло призвал жителей не публиковать в интернете фото и видео с мест обстрелов.

Глава Житомирской военно-гражданской администрации Виталий Бунечко в эфире телемарафона сообщил, что была повреждена железнодорожная инфраструктура, пишет Общественное.

Он отметил, что перед этим в течение трех недель область не попадала под обстрелы и власти уже занимались восстановлением уничтоженного.

"Сегодня в 8.20 прозвучала воздушная тревога... Было три прилета крылатых ракет по городу Малин. Повреждена железнодорожная инфраструктура, ранены три человека, пострадало 50 домов мирных жителей. По предварительным оценкам Малинской городской власти, пять домов будут непригодны для проживания", – сказал он.

В комментарии Общественному мэр Малина уточнил, что в настоящее время городские власти вместе со специалистами осмотрели и подтвердили повреждения в 59 жилых домах.

"59 домов – это на сегодня уже точно, но мы продолжаем осмотр и подсчет и уже сейчас можем сказать, что повреждено даже не около сотни, а еще больше домов. Кроме того, сейчас мы выяснили, что взрывной волной было повреждено помещение местной школы. Эта школа находится в нескольких переулках от места ракетного удара, но там полностью выбило окна и двери", – рассказал Ситайло.