"Дипломатия не должна продолжать страдания украинцев". Кулеба не верит в режим прекращения огня

По его мнению, РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил. В итоге это только продлит страдания украинцев.

Нет ничего плохого в прекращении огня, считает глава украинского МИД, "если бы оно было первым шагом к решению, при котором украинская государственная территория была бы освобождена". Иначе, по его словам, дипломатия "просто продолжала бы наши страдания и откладывала следующий этап войны".

Украина готова к переговорам, но только в случае, если такой шаг не приведет к отчуждению части территории страны, уточнил Кулеба.