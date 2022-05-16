"Дипломатия не должна продолжать страдания украинцев". Кулеба не верит в режим прекращения огня

По его мнению, РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил. В итоге это только продлит страдания украинцев.
Нет ничего плохого в прекращении огня, считает глава украинского МИД, "если бы оно было первым шагом к решению, при котором украинская государственная территория была бы освобождена". Иначе, по его словам, дипломатия "просто продолжала бы наши страдания и откладывала следующий этап войны".
Украина готова к переговорам, но только в случае, если такой шаг не приведет к отчуждению части территории страны, уточнил Кулеба.
Украина и Россия ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Уже состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). После того как стало известно о преступления российских военных против мирных жителей в пригородах Киева, переговоры застопорились.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он. При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.
Зеленский настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.