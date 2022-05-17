Переговоры на паузе, так как Россия очень хочет увидеть в действии все пакеты международных санкций и потерять остатки репутации – Подоляк

Подоляк считает, что война будет завершаться за столом переговоров, но РФ еще не поняла, что это произойдет не на тех условиях, на которых ей хотелось Фото: president.gov.ua

"Объективно говоря, процесс переговоров действительно на паузе. Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне отрицательной роли", – заявил Подоляк.

Кроме того, по его словам, Россия не понимает, что война идет уже не по ее правилам, графику или планам, украинское сопротивление только нарастает и никаких целей РФ не достигнет.

"В-третьих, Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и потому политическая элита боится говорить правду. А именно что из войны нужно выходить на совсем других условиях, чем было заявлено сначала. И поэтому хочет продолжать переговоры как элемент своей пропаганды только для внутреннего потребления", – пояснил советник главы ОП.

Этим он объясняет "шантажистские комментарии" публичных лиц РФ по поводу переговоров.

"И, наконец, ключевое, Россия абсолютно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять действительную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи", – заявил политик.

Подоляк подчеркнул, что сейчас речь не идет о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет "конкретика – будут продолжены политические переговоры", – добавил он.

В эфире национального телемарафона Подоляк также отметил, что в РФ "до сих пор живут в мире, где якобы есть украинский нацизм", сообщило "Интерфакс-Украина". В силу этого, по его словам, РФ активно продолжает публичный шантаж, который озвучивают глава МИД России Сергей Лавров и спикер Кремля Дмитрий Песков, хотя они и не являются участниками переговорного процесса.

"Но подчеркиваю: любая война будет все равно завершаться за столом переговоров", – заявил Подоляк.