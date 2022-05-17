Переговоры на паузе, так как Россия очень хочет увидеть в действии все пакеты международных санкций и потерять остатки репутации – Подоляк

"Объективно говоря, процесс переговоров действительно на паузе. Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого – понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне отрицательной роли", – заявил Подоляк.
Кроме того, по его словам, Россия не понимает, что война идет уже не по ее правилам, графику или планам, украинское сопротивление только нарастает и никаких целей РФ не достигнет.
"В-третьих, Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и потому политическая элита боится говорить правду. А именно что из войны нужно выходить на совсем других условиях, чем было заявлено сначала. И поэтому хочет продолжать переговоры как элемент своей пропаганды только для внутреннего потребления", – пояснил советник главы ОП.
Этим он объясняет "шантажистские комментарии" публичных лиц РФ по поводу переговоров.
"И, наконец, ключевое, Россия абсолютно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять действительную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации. Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи", – заявил политик.
Подоляк подчеркнул, что сейчас речь не идет о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет "конкретика – будут продолжены политические переговоры", – добавил он.
В эфире национального телемарафона Подоляк также отметил, что в РФ "до сих пор живут в мире, где якобы есть украинский нацизм", сообщило "Интерфакс-Украина". В силу этого, по его словам, РФ активно продолжает публичный шантаж, который озвучивают глава МИД России Сергей Лавров и спикер Кремля Дмитрий Песков, хотя они и не являются участниками переговорного процесса.
"Но подчеркиваю: любая война будет все равно завершаться за столом переговоров", – заявил Подоляк.
Украина и Россия ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.
По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он.
При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.
Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.