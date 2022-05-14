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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом – пресс-секретарь Эрдогана

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Чтобы сложились условия переговоров, "все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивный настрой", сказал Ибрагим Калын
Чтобы сложились условия переговоров, "все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивный настрой", сказал Ибрагим Калын
Фото: Ibrahim Kalin / Twitter

Россия, по информации пресс-секретаря президента Турции Реджепа Эрдогана – Ибрагима Калына – хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом, и заключить новое большое соглашение.

Об этом Калын заявил в интервью газете Türkiye, которое вышло 13 мая. 

По данным Калына, здесь "вопрос и в Украине и не в Украине". Есть "более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина", сказал пресс-секретарь Эрдогана. 

"Невозможно положить конец позиционным конфликтам и, в конечном счете, войне, не восстановив здесь правильного баланса", – заявил он. 

Как сказал Калын, для того, чтобы сложились условия переговоров, "все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивный настрой". Турция, зная об этом, ведет дипломатический диалог с США и ЕС, заявил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и Россия сейчас ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Уже состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.

По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он. При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.

Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Турция, переговоры, Европа, конфликт, дипломаты, соглашение, ЕС
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