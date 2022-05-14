Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом – пресс-секретарь Эрдогана

Чтобы сложились условия переговоров, "все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивный настрой", сказал Ибрагим Калын Фото: Ibrahim Kalin / Twitter

Об этом Калын заявил в интервью газете Türkiye, которое вышло 13 мая.

По данным Калына, здесь "вопрос и в Украине и не в Украине". Есть "более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина", сказал пресс-секретарь Эрдогана.

"Невозможно положить конец позиционным конфликтам и, в конечном счете, войне, не восстановив здесь правильного баланса", – заявил он.

Как сказал Калын, для того, чтобы сложились условия переговоров, "все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивный настрой". Турция, зная об этом, ведет дипломатический диалог с США и ЕС, заявил он.

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