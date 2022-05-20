Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались 200 человек, как минимум трое погибли – Гайдай

"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", – говорится в сообщении.
Полиция области пытается перевезти людей в другое укрытие.
"Прошу, если вы остались в городе – постоянно находитесь в укрытиях", – призвал глава ОВА.
По словам Гайдая, оккупанты усилили обстрелы Северодонецка и "лупят целенаправленно по жилому массиву". Плотность обстрелов не позволяет обследовать территорию, поэтому точное число жертв в городе подсчитать невозможно.
Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк в комментарии hromadske сказал, что связи в городе нет.
"Сообщения об убитых и раненых в результате обстрелов эпизодически поступают от перемещающихся по городу волонтеров или людей, которые пешком доходят до гуманитарного центра", – сказал Стрюк.
Власти не прекращают попытки эвакуировать людей. В городе продолжает работать больница, которую также неоднократно сильно обстреливали, в ней осталось несколько врачей. Но на данный момент там могут оказать только самую неотложную помощь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.
Сейчас города Луганской и Донецкой областей находятся под постоянными обстрелами оккупантов, в них ежедневно гибнут люди. 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.