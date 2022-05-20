Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались 200 человек, как минимум трое погибли – Гайдай

Гайдай призывает людей, оставшихся в Северодонецке, не выходить из укрытий Фото: Сергей Гайдай / Facebook

"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", – говорится в сообщении.

Полиция области пытается перевезти людей в другое укрытие.

"Прошу, если вы остались в городе – постоянно находитесь в укрытиях", – призвал глава ОВА.

По словам Гайдая, оккупанты усилили обстрелы Северодонецка и "лупят целенаправленно по жилому массиву". Плотность обстрелов не позволяет обследовать территорию, поэтому точное число жертв в городе подсчитать невозможно.

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк в комментарии hromadske сказал, что связи в городе нет.

"Сообщения об убитых и раненых в результате обстрелов эпизодически поступают от перемещающихся по городу волонтеров или людей, которые пешком доходят до гуманитарного центра", – сказал Стрюк.

Власти не прекращают попытки эвакуировать людей. В городе продолжает работать больница, которую также неоднократно сильно обстреливали, в ней осталось несколько врачей. Но на данный момент там могут оказать только самую неотложную помощь.

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