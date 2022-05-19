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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бронированный грузовик еле вырвался". Из Луганской области под обстрелами смогли эвакуировать еще 37 человек

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Эвакуацией людей занимается полиция
Эвакуацией людей занимается полиция
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

19 мая из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки Луганской области на бронированном транспорте эвакуировали 37 человек.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram.

Гайдай подчеркнул, что провести эвакуацию из региона сложно даже на бронированном транспорте.

"Но даже те, кто в течение двух с половиной месяцев ни в коем случае не желал уезжать, сейчас становятся в очередь. Как вот 37 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки. Среди них пять маленьких детей, которые до сих пор оставались под ежедневными обстрелами. Но сегодня им удалось вырваться из опасности", – добавил он.

В Facebook Гайдай рассказал, что эвакуацией людей занимается полиция.

"Эвакуационный бронированный грузовик еле вырвался. Россияне мощно обстреливают Северодонецк так, что головы не поднять, но патрульные полицейские смогли забрать северодончан. В Лисичанске доукомплектовались и ждали, пока подвезут людей из Белогоровки (полицейские проскочили на легковом авто и забрали селян), а затем ждал рискованный путь по дороге Лисичанск – Бахмут. Снова повезло. Уже все в безопасности", – написал он.

На снимках, которые опубликовал Гайдай, – начальник управления патрульной полиции Луганской области Виктор Левченко.

Левченко писал в Facebook о сегодняшней поездке и подчеркивал, что "украинцы своих не бросают".

По итогам операции Левченко написал, что, кроме 37 человек, из зоны боевых действий вывезли домашних животных – четырех котов, двух собак и двух морских свинок.

https://www.facebook.com/vvlevchenko/posts/5077822615671950

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Северодонецк, эвакуация, Лисичанск, Сергей Гайдай, война России против Украины, Бахмут, грузовик, Белогоровка
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