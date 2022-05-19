"Бронированный грузовик еле вырвался". Из Луганской области под обстрелами смогли эвакуировать еще 37 человек

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram.
Гайдай подчеркнул, что провести эвакуацию из региона сложно даже на бронированном транспорте.
"Но даже те, кто в течение двух с половиной месяцев ни в коем случае не желал уезжать, сейчас становятся в очередь. Как вот 37 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки. Среди них пять маленьких детей, которые до сих пор оставались под ежедневными обстрелами. Но сегодня им удалось вырваться из опасности", – добавил он.
В Facebook Гайдай рассказал, что эвакуацией людей занимается полиция.
"Эвакуационный бронированный грузовик еле вырвался. Россияне мощно обстреливают Северодонецк так, что головы не поднять, но патрульные полицейские смогли забрать северодончан. В Лисичанске доукомплектовались и ждали, пока подвезут людей из Белогоровки (полицейские проскочили на легковом авто и забрали селян), а затем ждал рискованный путь по дороге Лисичанск – Бахмут. Снова повезло. Уже все в безопасности", – написал он.
На снимках, которые опубликовал Гайдай, – начальник управления патрульной полиции Луганской области Виктор Левченко.
Левченко писал в Facebook о сегодняшней поездке и подчеркивал, что "украинцы своих не бросают".
По итогам операции Левченко написал, что, кроме 37 человек, из зоны боевых действий вывезли домашних животных – четырех котов, двух собак и двух морских свинок.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.