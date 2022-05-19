"Бронированный грузовик еле вырвался". Из Луганской области под обстрелами смогли эвакуировать еще 37 человек

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram.

Гайдай подчеркнул, что провести эвакуацию из региона сложно даже на бронированном транспорте.

"Но даже те, кто в течение двух с половиной месяцев ни в коем случае не желал уезжать, сейчас становятся в очередь. Как вот 37 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки. Среди них пять маленьких детей, которые до сих пор оставались под ежедневными обстрелами. Но сегодня им удалось вырваться из опасности", – добавил он.

В Facebook Гайдай рассказал, что эвакуацией людей занимается полиция.

"Эвакуационный бронированный грузовик еле вырвался. Россияне мощно обстреливают Северодонецк так, что головы не поднять, но патрульные полицейские смогли забрать северодончан. В Лисичанске доукомплектовались и ждали, пока подвезут людей из Белогоровки (полицейские проскочили на легковом авто и забрали селян), а затем ждал рискованный путь по дороге Лисичанск – Бахмут. Снова повезло. Уже все в безопасности", – написал он.

На снимках, которые опубликовал Гайдай, – начальник управления патрульной полиции Луганской области Виктор Левченко.

Левченко писал в Facebook о сегодняшней поездке и подчеркивал, что "украинцы своих не бросают".

По итогам операции Левченко написал, что, кроме 37 человек, из зоны боевых действий вывезли домашних животных – четырех котов, двух собак и двух морских свинок.

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