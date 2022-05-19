ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия украла в Украине около 400 тыс. тонн зерна – комитет Рады

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина из-за блокирования портов Россией не может вывезти 90 млн тонн зерновых, теряя ежедневно $170 млн
Украина из-за блокирования портов Россией не может вывезти 90 млн тонн зерновых, теряя ежедневно $170 млн
Фото: depositphotos.com

Российская Федерация украла около 400 тыс. тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, что в будущем может привести к голоду на этих территориях. Об этом сообщил 18 мая комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Кроме того, российские войска своими ракетно-бомбовыми ударами уничтожают элеваторы, склады, сельскохозяйственную технику и инфраструктуру, срывая тем самым проведение посевной кампании, отмечают в комитете.

"Блокада украинских портов и минирование морских путей делают невозможным экспорт украинской сельскохозяйственной продукции прошлых урожаев. Пока только в порту Одесса заблокировано 25 млн тонн зерна, а в целом Украина из-за блокирования портов Россией не может вывезти 90 млн тонн зерновых, теряя ежедневно $170 млн", – говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что согласно отчету ООН, вторжение России в Украину ставит под угрозу международную продовольственную безопасность и может спровоцировать наибольший продовольственный кризис в истории человечества.

В комитете призывали международное сообщество к более решительным и действенным шагам, направленным на противодействие стране-агрессору для прекращения войны в Украине, разблокирование украинских портов и восстановление свободного судоходства для предотвращения глобального продовольственного кризиса в мире.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты воруют и вывозят зерно с временно оккупированных территорий. 3 мая заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей вывезено несколько сотен тысяч тонн зерновых и это может стать причиной голода в этих регионах. 

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Владимир Зеленский.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, война, Херсонская область, Запорожская область, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (447487)
2
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (228378)
3
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (225777)
4
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (223303)
5
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (188983)
6
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (140351)
7
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (68540)
8
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (49598)
 
 
 
 