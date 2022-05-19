Россия украла в Украине около 400 тыс. тонн зерна – комитет Рады

Кроме того, российские войска своими ракетно-бомбовыми ударами уничтожают элеваторы, склады, сельскохозяйственную технику и инфраструктуру, срывая тем самым проведение посевной кампании, отмечают в комитете.

"Блокада украинских портов и минирование морских путей делают невозможным экспорт украинской сельскохозяйственной продукции прошлых урожаев. Пока только в порту Одесса заблокировано 25 млн тонн зерна, а в целом Украина из-за блокирования портов Россией не может вывезти 90 млн тонн зерновых, теряя ежедневно $170 млн", – говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что согласно отчету ООН, вторжение России в Украину ставит под угрозу международную продовольственную безопасность и может спровоцировать наибольший продовольственный кризис в истории человечества.

В комитете призывали международное сообщество к более решительным и действенным шагам, направленным на противодействие стране-агрессору для прекращения войны в Украине, разблокирование украинских портов и восстановление свободного судоходства для предотвращения глобального продовольственного кризиса в мире.