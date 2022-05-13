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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сирии стоит судно с украденным в Украине зерном – CNN

По данным СМИ, балкер стоит в Латакии сейчас (на фото он в оккупированном Севастополе 28 апреля)
По данным СМИ, балкер стоит в Латакии сейчас (на фото он – в оккупированном Севастополе 28 апреля)
Фото: myrotvorets.news

В сирийском порту Латакия стоит российское торговое судно, груженное украденным в Украине зерном. Об этом канал CNN сообщил, ссылаясь на данные источников в сфере судоходства и украинских чиновников.

Телеканал идентифицировал судно как балкер "Матрос Позынич" – на нем, по информации Министерства иностранных дел Украины, РФ пыталась вывезти 27 тыс. тонн украденного в Украине зерна из оккупированного Севастополя в Александрию (Египет). МИД сорвал эту сделку

По информации CNN, "Матрос Позынич" – одно из трех судов, задействованных в торговле краденым зерном.

Канал опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, что балкер стоял в порту Латакия 8 мая. 

"Матрос Позынич" принадлежит российской компании ООО "Крейн Марин Контрактор". По данным MarineTraffic, судно 28 апреля прибыло в Севастополь к одному из зерновых терминалов, 30 апреля двинулось в направлении Египта, а 4 мая снова стояло в Крыму. При движении судно периодически отключает автоматическую систему идентификации, что запрещено международными правилами. 4 мая трекер определил, что оно двигается в сторону Бейрута (Ливан).

Журналист проекта SeaKrime Екатерина Яресько рассказала CNN, что оккупанты перевозят украденное зерно на грузовиках в Крым. Журналисты заметили резкое увеличение экспорта зерна из Севастополя – примерно до 100 тыс. тонн в марте и апреле.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты воруют и вывозят зерно с временно оккупированных территорий.3 мая заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей вывезено несколько сотен тысяч тонн зерновых и это может стать причиной голода в этих регионах. 

CNN, ссылаясь на информацию Минобороны Украины, сообщает, что речь о 400 тыс. тон зерна. 

Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Владимир Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Египет, Севастополь, кража, экспорт, спутник, пшеница, судоходство, российские оккупанты
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