В Сирии стоит судно с украденным в Украине зерном – CNN

Телеканал идентифицировал судно как балкер "Матрос Позынич" – на нем, по информации Министерства иностранных дел Украины, РФ пыталась вывезти 27 тыс. тонн украденного в Украине зерна из оккупированного Севастополя в Александрию (Египет). МИД сорвал эту сделку.
По информации CNN, "Матрос Позынич" – одно из трех судов, задействованных в торговле краденым зерном.
Канал опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, что балкер стоял в порту Латакия 8 мая.
"Матрос Позынич" принадлежит российской компании ООО "Крейн Марин Контрактор". По данным MarineTraffic, судно 28 апреля прибыло в Севастополь к одному из зерновых терминалов, 30 апреля двинулось в направлении Египта, а 4 мая снова стояло в Крыму. При движении судно периодически отключает автоматическую систему идентификации, что запрещено международными правилами. 4 мая трекер определил, что оно двигается в сторону Бейрута (Ливан).
Журналист проекта SeaKrime Екатерина Яресько рассказала CNN, что оккупанты перевозят украденное зерно на грузовиках в Крым. Журналисты заметили резкое увеличение экспорта зерна из Севастополя – примерно до 100 тыс. тонн в марте и апреле.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты воруют и вывозят зерно с временно оккупированных территорий.3 мая заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий рассказал, что из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей вывезено несколько сотен тысяч тонн зерновых и это может стать причиной голода в этих регионах.
CNN, ссылаясь на информацию Минобороны Украины, сообщает, что речь о 400 тыс. тон зерна.
Россия пытается продать зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, и некоторые страны уже заключают с РФ соглашения, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Владимир Зеленский.