В Сирии стоит судно с украденным в Украине зерном – CNN

По данным СМИ, балкер стоит в Латакии сейчас (на фото он – в оккупированном Севастополе 28 апреля) Фото: myrotvorets.news

Телеканал идентифицировал судно как балкер "Матрос Позынич" – на нем, по информации Министерства иностранных дел Украины, РФ пыталась вывезти 27 тыс. тонн украденного в Украине зерна из оккупированного Севастополя в Александрию (Египет). МИД сорвал эту сделку.

По информации CNN, "Матрос Позынич" – одно из трех судов, задействованных в торговле краденым зерном.

Канал опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, что балкер стоял в порту Латакия 8 мая.

"Матрос Позынич" принадлежит российской компании ООО "Крейн Марин Контрактор". По данным MarineTraffic, судно 28 апреля прибыло в Севастополь к одному из зерновых терминалов, 30 апреля двинулось в направлении Египта, а 4 мая снова стояло в Крыму. При движении судно периодически отключает автоматическую систему идентификации, что запрещено международными правилами. 4 мая трекер определил, что оно двигается в сторону Бейрута (Ливан).

Журналист проекта SeaKrime Екатерина Яресько рассказала CNN, что оккупанты перевозят украденное зерно на грузовиках в Крым. Журналисты заметили резкое увеличение экспорта зерна из Севастополя – примерно до 100 тыс. тонн в марте и апреле.