Прекращение огня без отвода российских войск невозможно – Подоляк

Подоляк: Я хочу, чтобы европейские партнеры понимали – цена за войну для Украины очень большая. У нас убито много гражданских. И не просто убито, а цинично замучено Фото: president.gov.ua

"Действительно, говорят: давайте прекратим огонь, прекратим стрелять. Но они говорят об этом без отведения российских войск. А это как? То есть [если] на той позиции, где сегодня стоят российские военные, мы прекратим огонь – так они этого и хотели. Потому что потом они будут контролировать часть территории Украины. А нам это не нужно. Потому что – и это ключевое – "русский мир" не воспринимается в Украине. Это не 2014 год. Наши люди просто не переваривают россиян. Особенно в восточных и южных регионах", – сказал Подоляк, отвечая на вопрос о "пожеланиях" со стороны западных партнеров относительно переговорных позиций Украины.

Он подчеркнул, что Украина будет освобождать временно занятые оккупантами регионы.

"Это ключевое. И я хочу, чтобы европейские партнеры понимали – цена за войну для Украины очень большая. У нас убито много гражданских. И не просто убито, а замучено цинично. Потому что это была философия РФ: прийти в Украину и цинично убивать людей: не просто убивать, а цинично это делать, массово – насиловать... Для нас теперь неприемлемо отдать что-то РФ и сделать вид: "А, ну да, это была какая-то легкая война". Это невозможно", – добавил Подоляк.

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