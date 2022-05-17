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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прекращение огня без отвода российских войск невозможно – Подоляк

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Подоляк: Я хочу, чтобы европейские партнеры понимали цена за войну для Украины очень большая. У нас убито много гражданских. И не просто убито, а цинично замучено
Подоляк: Я хочу, чтобы европейские партнеры понимали – цена за войну для Украины очень большая. У нас убито много гражданских. И не просто убито, а цинично замучено
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 мая в эфире национального телемарафона заявил о недопустимости прекращения огня без отвода российских войск. Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада".

"Действительно, говорят: давайте прекратим огонь, прекратим стрелять. Но они говорят об этом без отведения российских войск. А это как? То есть [еслина той позиции, где сегодня стоят российские военные, мы прекратим огонь – так они этого и хотели. Потому что потом они будут контролировать часть территории Украины. А нам это не нужно. Потому что – и это ключевое – "русский мир" не воспринимается в Украине. Это не 2014 год. Наши люди просто не переваривают россиян. Особенно в восточных и южных регионах", – сказал Подоляк, отвечая на вопрос о "пожеланиях" со стороны западных партнеров относительно переговорных позиций Украины. 

Он подчеркнул, что Украина будет освобождать временно занятые оккупантами регионы. 

"Это ключевое. И я хочу, чтобы европейские партнеры понимали – цена за войну для Украины очень большая. У нас убито много гражданских. И не просто убито, а замучено цинично. Потому что это была философия РФ: прийти в Украину и цинично убивать людей: не просто убивать, а цинично это делать, массово – насиловать... Для нас теперь неприемлемо отдать что-то РФ и сделать вид: "А, ну да, это была какая-то легкая война". Это невозможно", – добавил Подоляк. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате. Сейчас, как говорит Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, война, вторжение, прекращение огня, война России против Украины, режим тишины, Михаил Подоляк, русский мир, российские военные
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