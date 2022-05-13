Глава Пентагона впервые за время вторжения РФ в Украину поговорил с Шойгу. Он призвал Россию к прекращению огня

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте оборонного ведомства США.
"Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", – заявил Кирби.
Последний раз перед этим Остин говорил с Шойгу 18 февраля, уточнил он. Других деталей в Пентагоне не сообщили.
Как пишет "Интерфакс", в минобороны РФ заявили, что Остин говорил с Шойгу об "актуальных вопросах международной безопасности, включая ситуацию в Украине". В РФ заявляют, что разговор инициировала американская сторона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны. По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 13 мая, что Россия потерпела стратегическое поражение, так как не смогла до 9 мая уничтожить Украинское государство и сменить власть на своих марионеток. Теперь "мы входим в новую – долговременную – фазу войны", сообщил он.