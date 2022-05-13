Глава Пентагона впервые за время вторжения РФ в Украину поговорил с Шойгу. Он призвал Россию к прекращению огня

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте оборонного ведомства США.

"Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", – заявил Кирби.

Последний раз перед этим Остин говорил с Шойгу 18 февраля, уточнил он. Других деталей в Пентагоне не сообщили.

Как пишет "Интерфакс", в минобороны РФ заявили, что Остин говорил с Шойгу об "актуальных вопросах международной безопасности, включая ситуацию в Украине". В РФ заявляют, что разговор инициировала американская сторона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)