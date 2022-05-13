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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона впервые за время вторжения РФ в Украину поговорил с Шойгу. Он призвал Россию к прекращению огня

Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня, сообщили в Пентагоне
Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня, сообщили в Пентагоне
Фото: ЕРА

Министр обороны США Ллойд Остин 13 мая провел первый за время полномасштабного вторжения России в Украину разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте оборонного ведомства США. 

"Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", – заявил Кирби. 

Последний раз перед этим Остин говорил с Шойгу 18 февраля, уточнил он. Других деталей в Пентагоне не сообщили. 

Как пишет "Интерфакс", в минобороны РФ заявили, что Остин говорил с Шойгу об "актуальных вопросах международной безопасности, включая ситуацию в Украине". В РФ заявляют, что разговор инициировала американская сторона. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны. По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 13 мая, что Россия потерпела стратегическое поражение, так как не смогла до 9 мая уничтожить Украинское государство и сменить власть на своих марионеток. Теперь "мы входим в новую – долговременную – фазу войны", сообщил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Пентагон, Сергей Шойгу, прекращение огня, война России против Украины, минобороны РФ, Ллойд Остин
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