Зеленский рассчитывает на содействие Германии на пути Украины к членству в ЕС

Зеленский (на фото) сообщил, что провел продуктивные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем Фото: president.gov.ua

"Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", – написал Зеленский.

Провів продуктивні перемовини з @Bundeskanzler. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку * , зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння * на шляху * до повноправного членства в #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

13 мая Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, главной его темой стала война в Украине.

"В Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – написал канцлер ФРГ по итогам беседы с главой Кремля.

По мнению Шольца, войну России против Украины нужно заканчивать как можно скорее, чтобы избежать еще большего количества смертей и разрушений населенных пунктов.