ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский рассчитывает на содействие Германии на пути Украины к членству в ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (на фото) сообщил, что провел продуктивные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем
Зеленский (на фото) сообщил, что провел продуктивные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира. Ценим поддержку Германии, в том числе оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС", – написал Зеленский.

13 мая Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, главной его темой стала война в Украине.

"В Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", – написал канцлер ФРГ по итогам беседы с главой Кремля.

По мнению Шольца, войну России против Украины нужно заканчивать как можно скорее, чтобы избежать еще большего количества смертей и разрушений населенных пунктов.

Контекст:

28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Россия, Германия, Украина, санкции, правительство, ФРГ, переговоры, вторжение, Европейский союз, Владимир Зеленский, прекращение огня, война России против Украины, президент, безопасность, вступ, членство, ЕС, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию СМИ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (168074)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (121859)
3
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (43543)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (42164)
5
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (34357)
6
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (30341)
7
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (28299)
8
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (27660)
 
 
 
 