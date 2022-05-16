Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ – Боррель

ЕС продолжит вводить санкции против РФ, чтобы сделать цену вторжения в Украину неподъемной для Кремля, отметил Боррель Фото: EPA

Об этом 16 мая по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Мероприятие транслировалось на сайте Евросовета.

"Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. Мы продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями – относительно единства по эмбарго на нефть", – сказал Боррель.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, что только одна страна Евросоюза продолжает блокировать введение эмбарго на российскую нефть.

По словам Борреля, Венгрия "не выразила возражений в политическом плане, ее проблемы – экономические".

"Но всем в совете понятно, что мы должны избавиться от зависимости от нефти, газа и угля из России", – резюмировал глава европейской дипломатии.