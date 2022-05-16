Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ – Боррель

Об этом 16 мая по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Мероприятие транслировалось на сайте Евросовета.
"Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. Мы продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями – относительно единства по эмбарго на нефть", – сказал Боррель.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, что только одна страна Евросоюза продолжает блокировать введение эмбарго на российскую нефть.
По словам Борреля, Венгрия "не выразила возражений в политическом плане, ее проблемы – экономические".
"Но всем в совете понятно, что мы должны избавиться от зависимости от нефти, газа и угля из России", – резюмировал глава европейской дипломатии.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.
Кулеба отметил 16 мая, что ЕС готов начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ. В то же время глава МИД не верит, что шестой пакет санкций ЕС против РФ может быть принят без эмбарго на российскую нефть, единственный вопрос – "когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит, чтобы это произошло".