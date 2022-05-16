ГОРДОН
 
 
МИР

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ – Боррель

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕС продолжит вводить санкции против РФ, чтобы сделать цену вторжения в Украину неподъемной для Кремля, отметил Боррель
ЕС продолжит вводить санкции против РФ, чтобы сделать цену вторжения в Украину неподъемной для Кремля, отметил Боррель
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Об этом 16 мая по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Мероприятие транслировалось на сайте Евросовета.

"Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. Мы продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями  относительно единства по эмбарго на нефть", – сказал Боррель.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, что только одна страна Евросоюза продолжает блокировать введение эмбарго на российскую нефть.

По словам Борреля, Венгрия "не выразила возражений в политическом плане, ее проблемы – экономические".

"Но всем в совете понятно, что мы должны избавиться от зависимости от нефти, газа и угля из России", – резюмировал глава европейской дипломатии.

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Кулеба отметил 16 мая, что ЕС готов начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ. В то же время глава МИД не верит, что шестой пакет санкций ЕС против РФ может быть принят без эмбарго на российскую нефть, единственный вопрос – "когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит, чтобы это произошло".

Теги: Россия, Украина, газ, санкции, Венгрия, импорт, Брюссель, нефть, переговоры, Совет ЕС, вторжение, эмбарго, война России против Украины, дипломаты, ограничения, Евросоюз, Жозеп Боррель, встреча, брифинг, заседание, ЕС, зависимость
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (70186)
2
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36699)
3
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (35464)
4
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (30422)
5
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27887)
6
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26969)
7
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (22323)
8
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (19487)
 
 
 
 