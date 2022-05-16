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Только одна страна ЕС продолжает блокировать введение эмбарго на российскую нефть – Кулеба

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Кулеба отметил, что услышал "ясную подавляющую поддержку" шестого пакета санкций ЕС против РФ
Кулеба отметил, что услышал "ясную подавляющую поддержку" шестого пакета санкций ЕС против РФ
Фото: EPA

Решение о шестом пакете санкций ЕС против РФ пока не принято, одна из стран Евросоюза продолжает блокировать введение эмбарго на российскую нефть.

Об этом на брифинге 16 мая в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Брифинг Кулебы транслировался в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Решение о шестом пакете санкций не было принято. Нет ясности, будет ли эмбарго на нефть, которое является частью шестого пакета, принято сегодня. Министры иностранных дел ЕС продолжат свои дискуссии", – сказал глава МИД Украины.

По его словам, он услышал "ясную подавляющую поддержку шестого пакета, эмбарго на нефть".

"Фактически не будет преувеличением сказать, что есть только одна страна, которая продолжает блокировать введение эмбарго на нефть, и ЕС должен будет выяснить, как решить обеспокоенности этой страны и как это воплотить в жизнь", – отметил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/2236324933200115/

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Теги: Украина, санкции, МИД Украины, Венгрия, импорт, Брюссель, нефть, переговоры, запрет, Совет ЕС, эмбарго, Дмитрий Кулеба, ограничения, Евросоюз, встреча, брифинг, заседание, ЕС
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