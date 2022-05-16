Только одна страна ЕС продолжает блокировать введение эмбарго на российскую нефть – Кулеба

Об этом на брифинге 16 мая в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Брифинг Кулебы транслировался в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Решение о шестом пакете санкций не было принято. Нет ясности, будет ли эмбарго на нефть, которое является частью шестого пакета, принято сегодня. Министры иностранных дел ЕС продолжат свои дискуссии", – сказал глава МИД Украины.

По его словам, он услышал "ясную подавляющую поддержку шестого пакета, эмбарго на нефть".

"Фактически не будет преувеличением сказать, что есть только одна страна, которая продолжает блокировать введение эмбарго на нефть, и ЕС должен будет выяснить, как решить обеспокоенности этой страны и как это воплотить в жизнь", – отметил Кулеба.