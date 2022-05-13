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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Санкции не смогут остановить военную машину РФ, пока Европа покупает российские нефть и газ

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Кулеба: Российский бюджет показывает профицит из-за нефти и газа
Кулеба: Российский бюджет показывает профицит из-за нефти и газа
Фото: EPA

Санкции против России не смогут остановить ее "военную машину", если Европа продолжит покупать российские нефть и газ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt, которое вышло 12 мая.

По словам Кулебы, украинская экономика пострадала от войны сильнее, чем российская – от санкций.

"Хотя санкции очень важны и имеют эффект, они не смогут остановить российскую военную машину, пока Европа продолжает покупать российские нефть и газ. Российский бюджет показывает профицит из-за газа и нефти. Да, другие сектора испытывают огромные трудности – розничная торговля, оборона. И в долгосрочной перспективе экономика РФ будет разрушена. Но в краткосрочной перспективе они [россиянев лучшем положении, чем мы. Поэтому мы просим наших друзей и партнеров помочь нам экономически и дать возможность бороться дальше", – заявил глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, нефть, эмбарго, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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