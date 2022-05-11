ДТЭК Ахметова призывает западные энергокомпании отказаться от сотрудничества с Россией

"Мы призываем европейские и мировые энергетические компании прекратить какие-либо отношения с энергетическим сектором России, который направляет деньги на поддержку ужасающей войны против Украины", – цитирует пресс-служба слова гендиректора компании.
ДТЭК решительно поддерживает заявку Украины на вступление в Европейский союз и присоединение к Европейскому зеленому соглашению, подчеркнул Тимченко.
Компания вместе со 100 западными корпорациями подписала письмо к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен накануне публикации ее плана REPowerEUenergy, в котором подписанты поддержали курс ЕС на отказ от зависимости от российского газа, нефти и угля. Альтернативным российскому ископаемому топливу должны стать новые мощности возобновляемой энергетики, убеждены в ДТЭК.
"ДТЭК остается преданным ускоренному переходу на климатически нейтральную энергетическую систему в Украине до 2040 года. Мы уже инвестировали $1,6 млрд в ветровые и солнечные проекты в Украине. ДТЭК продолжит развивать мощности возобновляемой энергетики в Украине, как только это позволит ситуация", – заявил Тимченко.
Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.
Компании уже обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.
8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.
Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. Об этом 7 марта сообщила глава Еврокомиссии.