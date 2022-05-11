ДТЭК Ахметова призывает западные энергокомпании отказаться от сотрудничества с Россией

"Мы призываем европейские и мировые энергетические компании прекратить какие-либо отношения с энергетическим сектором России, который направляет деньги на поддержку ужасающей войны против Украины", – цитирует пресс-служба слова гендиректора компании.

ДТЭК решительно поддерживает заявку Украины на вступление в Европейский союз и присоединение к Европейскому зеленому соглашению, подчеркнул Тимченко.

Компания вместе со 100 западными корпорациями подписала письмо к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен накануне публикации ее плана REPowerEUenergy, в котором подписанты поддержали курс ЕС на отказ от зависимости от российского газа, нефти и угля. Альтернативным российскому ископаемому топливу должны стать новые мощности возобновляемой энергетики, убеждены в ДТЭК.

"ДТЭК остается преданным ускоренному переходу на климатически нейтральную энергетическую систему в Украине до 2040 года. Мы уже инвестировали $1,6 млрд в ветровые и солнечные проекты в Украине. ДТЭК продолжит развивать мощности возобновляемой энергетики в Украине, как только это позволит ситуация", – заявил Тимченко.