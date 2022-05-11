Кличко на встрече с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов заявил, что у ЕС должна быть единая позиция по энергоресурсам РФ

Виталий Кличко встретился с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов – Анналеной Бербок и Вопке Гукстрой Фото: пресс-служба Виталия Кличко

"Встретился сегодня с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов – Анналеной Бербок и Вопке Гукстрой. В ходе общения я подчеркнул, что сегодня должна быть единая позиция Европы по отказу от российских энергоресурсов. По которым Россия долго шантажировала страны ЕС и превратила газ и нефть в политический инструмент", – написал Кличко.

Мэр Киева поблагодарил европейских партнеров за поддержку и помощь – финансовую, политическую и помощь оружием, в частности за поддержку Германией европейских устремлений Украины и ее полного членства в ЕС. Такую позицию озвучила в Киеве министр иностранных дел ФРГ.

"Также важно то, что Германия, как заявила госпожа Бербок, предоставит Украине всестороннюю поддержку в расследовании военных преступлений, которые совершает Россия в Украине. Преступления России против человечности должны быть наказаны! Министр иностранных дел Нидерландов, в частности, поблагодарил и за то, что, вместе с Германией, его страна предоставит Украине тяжелое вооружение, в частности гаубицы", – отметил Виталий Кличко.

После общения в мэрии Виталий Кличко устроил европейским партнерам экскурсию по Владимирской горке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)