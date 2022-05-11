РФ прекратила подачу газа на станцию "Сохрановка" на оккупированной территории, через которую шла часть транзита в Европу

Россия перекрыла не только транзит через "Сохрановку", но и газопровод, транспортировавший газ на территорию Донецкой и Луганской областей Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Пока транзит природного газа через станцию "Сохрановка" не происходит", – говорится в сообщении.

В ОГТСУ рассказали, что 9 мая зафиксировали несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. В компании подчеркнули, что речь идет "о воровстве газа и невозможности ОГТСУ нести ответственность за сохранение транзитных объемов".

В результате фактов прямого вмешательства оккупантов в режимы работы украинской ГТС оператор был вынужден объявить форс-мажор по точке "Сохрановка", через которую проходит транзит почти трети газа из РФ в Европу.

Сегодня утром диспетчеры ОГТСУ зафиксировали также несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, свидетельствующие о закрытии газовых кранов в районе компрессорной станции "Новопсков" на оккупированной территории, а именно: кранов на магистральном газопроводе "Союз", а также магистральном газопроводе "Новопсков-Шебелинка", транспортировавший газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

"Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей. Власть России несет полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий", – заявил в Facebook гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

В ОГТСУ предлагали "Газпрому" перенести прием газа на ближайшую физическую точку соединения "Суджа", расположенную на контролируемой Украиной территории, но там заявили, что это технически невозможно. Украинский оператор опровергает это утверждение.

В компании пояснили, что через станцию "Суджа" проходит три газопровода с общей технической мощностью по транзиту 244 млн м³ в сутки. Эти объемы более чем в два раза превышают общий транзитный поток через украинскую ГТС согласно текущим контрактным обязательствам (109,6 млн м³ в сутки).

"Более того, аналогичный перенос мощностей с ГИС "Сохрановка" на ГИС "Суджа" уже происходил с 12 по 25 октября 2020 года в связи с плановыми ремонтами. Тогда транзит газа через точку входа "Суджа" составлял 165,1 млн м³ в сутки. Следовательно, утверждения о невозможности осуществить перенос потоков с "Сохрановки" на точку "Суджа" не соответствуют действительности", – подчеркнули в ОГТСУ.

Сейчас, по информации ОГТСУ, транзит через точку входа "Суджа" составляет 72 млн м³ газа.