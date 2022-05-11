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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ прекратила подачу газа на станцию "Сохрановка" на оккупированной территории, через которую шла часть транзита в Европу

Россия перекрыла не только транзит через "Сохрановку", но и газопровод, транспортировавший газ на территорию Донецкой и Луганской областей
Россия перекрыла не только транзит через "Сохрановку", но и газопровод, транспортировавший газ на территорию Донецкой и Луганской областей
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российский "Газпром" сегодня утром закрыл кран на магистральном газопроводе "Союз" на территории РФ. Транзит газа от газоизмерительной станции "Сохрановка", которая находится на временно оккупированной территории Украины, приостановлен. Об этом сообщил Оператор ГТС Украины.

"Пока транзит природного газа через станцию "Сохрановка" не происходит", – говорится в сообщении.

В ОГТСУ рассказали, что 9 мая зафиксировали несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. В компании подчеркнули, что речь идет "о воровстве газа и невозможности ОГТСУ нести ответственность за сохранение транзитных объемов".

В результате фактов прямого вмешательства оккупантов в режимы работы украинской ГТС оператор был вынужден объявить форс-мажор по точке "Сохрановка", через которую проходит транзит почти трети газа из РФ в Европу.

Сегодня утром диспетчеры ОГТСУ зафиксировали также несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, свидетельствующие о закрытии газовых кранов в районе компрессорной станции "Новопсков" на оккупированной территории, а именно: кранов на магистральном газопроводе "Союз", а также магистральном газопроводе "Новопсков-Шебелинка", транспортировавший газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

"Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей. Власть России несет полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий", – заявил в Facebook гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159300180834081

В ОГТСУ предлагали "Газпрому" перенести прием газа на ближайшую физическую точку соединения "Суджа", расположенную на контролируемой Украиной территории, но там заявили, что это технически невозможно. Украинский оператор опровергает это утверждение. 

В компании пояснили, что через станцию "Суджа" проходит три газопровода с общей технической мощностью по транзиту 244 млн м³ в сутки. Эти объемы более чем в два раза превышают общий транзитный поток через украинскую ГТС согласно текущим контрактным обязательствам (109,6 млн м³ в сутки).

"Более того, аналогичный перенос мощностей с ГИС "Сохрановка" на ГИС "Суджа" уже происходил с 12 по 25 октября 2020 года в связи с плановыми ремонтами. Тогда транзит газа через точку входа "Суджа" составлял 165,1 млн м³ в сутки. Следовательно, утверждения о невозможности осуществить перенос потоков с "Сохрановки" на точку "Суджа" не соответствуют действительности", – подчеркнули в ОГТСУ. 

Сейчас, по информации ОГТСУ, транзит через точку входа "Суджа" составляет 72 млн м³ газа.

Контекст:

По информации Bloomberg, в 2021 году Россия обеспечила около 40% газовых потребностей Европейского союза, и около трети этого объема было отправлено через Украину. Агентство отмечает, что "Сохрановка" и "Суджа" – два ключевых пункта на границе между Россией и Украиной, которые принимают потоки от "Газпрома" для транзита в Европу.

Теги: Газпром, газ, Луганская область, Донецкая область, ГТС, газопровод, транзит, война России против Украины, российский газ, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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