Германия готовит план на случай внезапной остановки поставок российского газа – Reuters

В Германии разрабатывают экстренный пакет, который может включать контроль над критически важными компаниями Фото: depositphotos.com

Отмечается, что подготовка, которой занимается министерство экономики страны, свидетельствует о повышенной тревоге относительно поставок газа, который питает наибольшую экономику Европы и является критически важным для производства стали, пластмассы и автомобилей.

В прошлом году российский газ составил 55% от импорта Германии. ФРГ заявляла, что хочет отказаться от его поставок, но ожидает, что к середине 2024 года будет в значительной степени зависеть от российского топлива, пишет агентство.

По данным источников Reuters, в Германии опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поставки газа, однако правительство готово поддержать предоставление дополнительных ссуд и гарантий энергетическим компаниям, помогая им справиться со стремительным ростом цен, а также может оказать поддержку критическим компаниям, таким как нефтеперерабатывающие фабрики.

Кроме того, как один из вариантов решения проблемы немецкие власти рассматривают национализацию энергетических компаний, но его нужно тщательно взвесить и утвердить на основании обеспечения поставок энергоносителей, а не для "наказания России", сообщил источник Reuters.

Также Германия рассматривает возможность приобретения доли у других компаний, рассказали источники.