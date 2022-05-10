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Германия готовит план на случай внезапной остановки поставок российского газа – Reuters

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В Германии разрабатывают экстренный пакет, который может включать контроль над критически важными компаниями
В Германии разрабатывают экстренный пакет, который может включать контроль над критически важными компаниями
Фото: depositphotos.com

Германия готовится к возможной внезапной остановке поставок российского газа, разрабатывая экстренный пакет, который может включать контроль над критически важными компаниями. Об этом 9 мая со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что подготовка, которой занимается министерство экономики страны, свидетельствует о повышенной тревоге относительно поставок газа, который питает наибольшую экономику Европы и является критически важным для производства стали, пластмассы и автомобилей.

В прошлом году российский газ составил 55% от импорта Германии. ФРГ заявляла, что хочет отказаться от его поставок, но ожидает, что к середине 2024 года будет в значительной степени зависеть от российского топлива, пишет агентство.

По данным источников Reuters, в Германии опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поставки газа, однако правительство готово поддержать предоставление дополнительных ссуд и гарантий энергетическим компаниям, помогая им справиться со стремительным ростом цен, а также может оказать поддержку критическим компаниям, таким как нефтеперерабатывающие фабрики.

Кроме того, как один из вариантов решения проблемы немецкие власти рассматривают национализацию энергетических компаний, но его нужно тщательно взвесить и утвердить на основании обеспечения поставок энергоносителей, а не для "наказания России", сообщил источник Reuters.

Также Германия рассматривает возможность приобретения доли у других компаний, рассказали источники.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

Теги: Россия, Германия, газ, правительство, Европейский союз, Европа, российский газ, зависимость
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