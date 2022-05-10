Германия готовит план на случай внезапной остановки поставок российского газа – Reuters

Отмечается, что подготовка, которой занимается министерство экономики страны, свидетельствует о повышенной тревоге относительно поставок газа, который питает наибольшую экономику Европы и является критически важным для производства стали, пластмассы и автомобилей.
В прошлом году российский газ составил 55% от импорта Германии. ФРГ заявляла, что хочет отказаться от его поставок, но ожидает, что к середине 2024 года будет в значительной степени зависеть от российского топлива, пишет агентство.
По данным источников Reuters, в Германии опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поставки газа, однако правительство готово поддержать предоставление дополнительных ссуд и гарантий энергетическим компаниям, помогая им справиться со стремительным ростом цен, а также может оказать поддержку критическим компаниям, таким как нефтеперерабатывающие фабрики.
Кроме того, как один из вариантов решения проблемы немецкие власти рассматривают национализацию энергетических компаний, но его нужно тщательно взвесить и утвердить на основании обеспечения поставок энергоносителей, а не для "наказания России", сообщил источник Reuters.
Также Германия рассматривает возможность приобретения доли у других компаний, рассказали источники.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США, Канада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.
Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.