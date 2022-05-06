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85% жителей Евросоюза считают, что зависимость от нефти и газа из РФ нужно снизить как можно быстрее – опрос

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Запад стал отказываться от российских нефти и газа
Запад стал отказываться от российских нефти и газа
Фото: ЕРА

Большинство жителей стран – участниц Европейского союза выступают за снижение зависимости ЕС от энергоносителей из России. Об этом свидетельствует опрос Flash Eurobarometer, результаты которого опубликованы 5 мая на сайте ЕС (.pdf).

Жителям всех 27 стран Евросоюза задавали вопрос, согласны ли они с утверждением, что "ЕС должен уменьшить свою зависимость от российских нефти и газа как можно скорее".

Вариант ответа "полностью согласен" выбрали 56% опрошенных, вариант "скорее согласен" – еще 29%.

Полностью или частично не согласны 11%.

Кроме того, население ЕС в подавляющем большинстве согласно с утверждениями, что Евросоюз должен принять меры для повышения энергоэффективности зданий и транспорта (85%), что нужно покупать газ в разных странах для снижения его цены (85%), а также что война в Украине актуализирует инвестиции в возобновляемую энергетику (84%).

Скриншот: europa.eu
Скриншот: europa.eu

Исследование Flash Eurobarometer проводилось с 13-го по 20 апреля в 27 странах – членах Европейского союза методом онлайн-опроса.

Контекст:

После начала масштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в шестом пакете санкций расширит список российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT, и введет ограничения для энергетического сектора РФ.

Теги: Россия, газ, война, энергетика, импорт, нефть, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, энергоэффективность, ЕС
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