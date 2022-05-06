85% жителей Евросоюза считают, что зависимость от нефти и газа из РФ нужно снизить как можно быстрее – опрос

Запад стал отказываться от российских нефти и газа Фото: ЕРА

Жителям всех 27 стран Евросоюза задавали вопрос, согласны ли они с утверждением, что "ЕС должен уменьшить свою зависимость от российских нефти и газа как можно скорее".

Вариант ответа "полностью согласен" выбрали 56% опрошенных, вариант "скорее согласен" – еще 29%.

Полностью или частично не согласны 11%.

Кроме того, население ЕС в подавляющем большинстве согласно с утверждениями, что Евросоюз должен принять меры для повышения энергоэффективности зданий и транспорта (85%), что нужно покупать газ в разных странах для снижения его цены (85%), а также что война в Украине актуализирует инвестиции в возобновляемую энергетику (84%).

Скриншот: europa.eu

Исследование Flash Eurobarometer проводилось с 13-го по 20 апреля в 27 странах – членах Европейского союза методом онлайн-опроса.