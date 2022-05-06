85% жителей Евросоюза считают, что зависимость от нефти и газа из РФ нужно снизить как можно быстрее – опрос

Жителям всех 27 стран Евросоюза задавали вопрос, согласны ли они с утверждением, что "ЕС должен уменьшить свою зависимость от российских нефти и газа как можно скорее".
Вариант ответа "полностью согласен" выбрали 56% опрошенных, вариант "скорее согласен" – еще 29%.
Полностью или частично не согласны 11%.
Кроме того, население ЕС в подавляющем большинстве согласно с утверждениями, что Евросоюз должен принять меры для повышения энергоэффективности зданий и транспорта (85%), что нужно покупать газ в разных странах для снижения его цены (85%), а также что война в Украине актуализирует инвестиции в возобновляемую энергетику (84%).
Исследование Flash Eurobarometer проводилось с 13-го по 20 апреля в 27 странах – членах Европейского союза методом онлайн-опроса.
После начала масштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в шестом пакете санкций расширит список российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT, и введет ограничения для энергетического сектора РФ.